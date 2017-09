Vorstau wird abgesenkt Um die Autobahnbrücke zu überprüfen, muss das Wasser weichen. Das trockene Ufer darf aber nicht betreten werden, warnt die Talsperrenverwaltung.

In den kommenden Tagen lässt die Landes- talsperrenverwaltung in der Vorsperre Oehna das Wasser ab. Bis Montag wird der Wasserspiegel um rund drei Meter abgesenkt. Die Maßnahme ist notwendig, weil die Autobahnbrücke, die über die Vorsperre führt, überprüft werden soll. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das für die Brücke zuständig ist, will testen, ob das Mauerwerk noch in Ordnung ist. Damit aber die Prüfer überhaupt an die Brückenpfeiler herankommen, muss das Wasser weichen. „Wir wollen die Absenkung des Wasserspiegels aber auch nutzen, um den Bauzustand der Vorsperre überprüfen zu lassen“, erklärt Katrin Schöne, Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung.

Bei der Absenkung wird die Wasserfläche um etwas die Hälfte verringert. Das heißt, ein Teil des Uferbereiches wird trockengelegt. Das heißt aber nicht, dass Spaziergänger das Ufer dann betreten dürfen. „Über Jahre haben sich Sedimente abgelagert, in denen man steckenbleiben kann“, warnt Schöne. Auch Untiefen oder angeschwemmte Gegenstände sind gefährlich.

Die Vorsperre Oehna ist der Talsperre Bautzen vorgelagert. Sie reicht bis an den Stadtbereich von Bautzen heran und hat ein Stauvolumen von 600 000 Kubikmeter Wasser. Der Damm der Vorsperre ist 100 Meter lang. Die Vorsperre Oehna hält Sedimente, aber auch Dreck wie zum Beispiel Blätter aus der Spree zurück. „Bei Talsperren mit Trinkwasser gibt es deshalb immer eine Vorsperre. Aber auch die Talsperre Bautzen hat eine solche Vorrichtung, um die Wasserqualität zu verbessern“, sagt Katrin Schöne. Am kommenden Mittwoch, wenn die Brückenprüfung abgeschlossen ist, wird die Vorsperre wieder angestaut.

