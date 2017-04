Floorball Vorstandswechsel beim UHC Frank Weinberg steht neu an der Spitze der Döbelner Floorballer. Die Aufgaben im Vorstand sollen jetzt breiter verteilt werden.

Frank Weinberg (39) ist am Donnerstag zum neuen Vorsitzenden des UHC Döbeln gewählt worden. © privat

Beim Unihockeyclub Döbeln hat es an der Vereinsspitze einen Wechsel gegeben. Nachdem der geschäftsführende Vorstand – Stephan Müller (1. Vorsitzender), Jan Simon (2. Vorsitzender) und Ines Neumann (Schatzmeisterin) – sein Amt aus beruflichen Gründen, so die offizielle Version, ein Jahr vor Ende seiner Wahlperiode niederlegt hatte, war eine Neuwahl erforderlich geworden. Diese erfolgte am Donnerstag auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Mensa des Lessing-Gymnasiums.

Zuvor wurden die alten Vorstandsmitglieder von den Mitgliedern entlastet, wobei Stephan Müller in seinem Rechenschaftsbericht nicht ohne Stolz darauf hinwies, dass der Verein im vergangenen Wirtschaftsjahr 4600 Euro plus gemacht hätte. Zu seinem Rücktritt erklärte er, dass er bereits mehrfach darauf hingewiesen hätte, nicht an seinen Stuhl zu kleben, wenn jemand komme und neue Ideen verwirklichen wolle. Das sei jetzt der Fall gewesen. Allerdings schließe er irgendwann eine erneute Kandidatur für ein Vorstandsamt nicht kategorisch aus. Jetzt allerdings sei er froh darüber, dass sich jemand bereit dafür erklärt hätte, die Ämter weiterzuführen. „Die Mitglieder haben mit Mehrheit abgestimmt. Das ist gut so und ich wünsche dem neuen Gremium viel Erfolg bei seiner Arbeit“, so Müller.

Dem neuen geschäftsführenden Vorstand gehören Frank Weinberg als 1. Vorsitzender, Ingolf Thoß als 2. Vorsitzender und Hendrik Tzschoppe als Schatzmeister an. Das Gremium vervollständigen als erweiterter Vorstand Ines Augustin-Scheer, Mario Becher, Jens Mosch, Renee Hänsel und Daniel Bachmann.

„Dem alten Vorstand kann man für die gute Arbeit in den vergangenen fünf Jahren, in denen er im Amt war, nur danken. Man hat in dieser Zeit viele Sachen auf den Weg gebracht und die wollen wir natürlich auch fortführen“, sagte der neue Vereinsvorsitzende Frank Weinberg. In den kommenden Tagen will er mit dem neuen Vorstand erst einmal Unterlagen sichten und sich über die künftige Aufgabenverteilung Gedanken machen. „Die Vorstandsarbeit soll sich künftig auf breitere Schultern verteilen. Das passiert alles im Ehrenamt, da muss man aufpassen, dass es für keinen zu viel wird“, sagte er dem Döbelner Anzeiger und fügte an: „Es ist bis auf eine Mannschaft bereits Spielpause, da haben wir eine ruhigere Zeit, um uns auf die kommende Saison vorzubereiten.“ So gelte es die Strukturen zu ordnen, um dann mit der Planung zu beginnen. Derzeit ständen für die kommende Saison bislang 15 Spieler zur Verfügung und auch der Posten des Cheftrainers wäre noch vakant. „Es ist alles noch etwas ungewiss“, so Weinberg, der auch andeutet, dass es seine Zeit dauern werde, bis der UHC Döbeln wieder im Oberhaus anklopfen könne. Hoffnungen gäbe es im Nachwuchsbereich, wo ein guter U15-Jahrgang heranwächst. Und so gelte es, bis der reif ist, die nächsten Jahre eine ordentliche 2. Bundesliga zu spielen, um dann irgendwann wieder mit voller Kraft anzugreifen.

