Kegeln 2. Verbandsliga Männer Vorsprung über die Runden gebracht Wülknitz I. spielt sich vorerst wieder auf den 2. Tabellenplatz

Am vorletzten Spieltag in diesem Kalenderjahr empfingen die Kegler des ESV Lok Wülknitz die Kegler des SC Hoyerswerda. Den Anfang machten André Beeger (538) und Falk Heyer (546). Während der Gegner gleich im ersten Durchgang auf den Ersatzspieler zurückgreifen musste, hielten die Wülknitzer ihre Leistung aufrecht, und am Ende des ersten Durchgangs ging die Heimmannschaft mit 87 Holz und zwei Punkten in Vorsprung. Als nächstes ging es für Veit Schwarz (490) und Ronny Kuhl (532) auf die Bahn. Während Veit Schwarz knapp am Punkt vorbeispielte sicherte Ronny Kuhl seinen Punkt. Der nächste und letzte Durchgang konnte nun mit einem Vorsprung von 85 Holz starten. Während Robert Hinkelmann (544) zum Ende hin immer deutlicher überlegen war, musste sich Rico Weser ziemlich deutlich geschlagen geben. Letztlich sicherte Robert Hinkelmann noch einen Punkt und einen Vorsprung von 59 Holz.

Am Ende steht somit der Sieg auf der Seite der Gastgeber mit 6:2 Punkten und 3158:3099 Holz. Wülknitz sichert sich somit vorerst den 2. Tabellenplatz . (R. Hinkelmann)

