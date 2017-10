Vorsichtsmaßnahme am Gutshof Zwischen Weißwasser und Weißkeißel wird der Verkehr dichter. Die Gemeinde reagiert.

Weißwasser/Weißkeißel. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad vom Braunsteich auf Weißwasseraner Gemeindegebiet in Richtung Weißkeißel unterwegs ist, muss wegen des steigenden Verkehrs gut aufpassen. Das gilt insbesondere für die Querung der Verbindungsstrecke am Gutshof Weißkeißel. Nun zieht die Gemeinde Konsequenzen und bringt ein grünes Ortslagenschild ins Gespräch. Das Verkehrszeichen sei zwar nicht an eine Geschwindigkeitsbegrenzung gekoppelt, könnte aber für eine Beruhigung in dem kritischen Bereich sorgen, hieß es in der letzten Gemeinderatssitzung. Die Räte und Bürgermeister Andreas Lysk sahen die Initiative einmütig als vorbeugende Maßnahme. Lysk wird nun eine Verkehrsschau beantragen, um die Chancen auf eine Realisierung der Maßnahme zu sondieren.

Dabei wird eine weitere potenzielle Gefahrenstelle eine Rolle spielen: die Kaupener Straße im Bereich der Kita Feuerwehr Felicitas. Die Vorortbegehung soll klären, ob dafür Tempo 30 infrage kommt. Das sei durchaus begründet, da sich nur wenige Autofahrer an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer halten, hieß es. (SZ/sdt)

