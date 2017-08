Vorsicht vor reisenden Handwerkern

VW T4 beschädigt

Radebeul. Am Montagmorgen hatte eine 36-Jährige einen grauen VW T4 Multivan auf der Zillerstraße kurz nach der Winzerstraße (in Richtung Paradiesstraße) am rechten Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit von 6.35 bis 9.15 Uhr hatte offenbar ein anderes Fahrzeug den VW beim Vorbeifahren gestreift und einen Schaden an der linken vorderen Stoßstange hinterlassen. Am Wagen waren rote Lackantragungen sichtbar. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Zeugen, die den Unfall beobachtete haben und weitere Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 03514832233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.