Vorsicht, unterbeleuchtete Fußgänger! Joachim Thomas war Gerichtsdirektor in Dippoldiswalde. Nun erzählt er, wie witzig die Juristerei sein kann.

Joachim Thomas aus Kurort Hartha, bis Ende 2015 Direktor des Amtsgerichts in Dippoldiswalde, hat in einem Buch Kuriositäten und Anekdoten aus dem juristischen Alltag zusammengetragen. Er illustrierte es selbst mit Fotos einer Figur, die einen Richter in Robe zeigt, und die er, passend zum jeweiligen Thema, in einen Kaktus, ein Auto oder ein Bierglas setzte . © Karl-Ludwig Oberthür

Nach einem Verkehrsunfall in Kesselsdorf verklagte ein Passant einen Autofahrer, der ihn angefahren hatte. Der Fall wurde zunächst am Amtsgericht in Dippoldiswalde verhandelt und landete schließlich vor dem Landgericht in Dresden. Der zuständige Richter entschied gegen den Autofahrer und begründete das wie folgt: „Jedoch musste der mit den örtlichen Verhältnissen vertraute Angeklagte auf dieser Strecke sowohl mit unterbeleuchteten Fußgängern als auch mit unbeleuchteten Radfahrern rechnen.“ Denn der Unfall, heißt es weiter, passierte gegen 18.53 Uhr, zu einem Zeitpunkt, als „die Mitte der bürgerlichen Dämmerung“ erreicht war.

Das Schreiben bekam auch Joachim Thomas auf den Tisch, damals Direktor des Amtsgerichtes in Dippoldiswalde. Er schmunzelte ob der Bonmots in dem amtlichen Schriftsatz. Er kopierte ihn und legte ihn in einen Schuhkarton, in dem sich bereits Hunderte andere Stilblüten von Richtern, Anwälten, Beklagten, Zeugen, Polizisten oder Gerichtsreportern befanden. Vor über dreißig Jahren, da war er noch Amtsrichter in Hamburg, hatte Thomas mit seiner Sammlung angefangen.

Als er Ende vergangenen Jahres mit 65 Jahren in den Ruhestand ging, fand Joachim Thomas, der seit 1997 mit seiner Frau Dagmar in Kurort Hartha wohnt, endlich Zeit, die Blätter und Zettel zu sortieren und zu einem Buch zusammenzufassen. Den Titel hatte er schnell gefunden, den lieferte ihn der Richter des Landgerichtes in dem eingangs zitierten Urteil: „Mit unterbeleuchteten Fußgängern ist zu rechnen.“ Es sind sehr amüsante 232 Seiten geworden, und, man glaubt es beim Lesen kaum, alle Anekdoten sind wahr. Die besten Witze schreibt eben das Leben selbst.

So vielfältig wie das Leben sind auch die Themen, an denen sich die Juristen, Beamten und Bürger mit mehr oder weniger eleganten Sätzen abarbeiten. Und mit denen sich Gerichte auseinandersetzen müssen. Da geht es zum Beispiel auch um ein Stück Blaubeerkuchen, das eine Klägerin in eine Hamburger Konditorei zurückbrachte und umgetauscht haben wollte, weil sie zu Hause feststellte, dass der Boden durchgeweicht war oder um zehn Cent Kostenersatz für einen fehlenden Hosenknopf, den der Verkäufer eines Internetshops nicht an den Käufer überwiesen hatte.

Das Buch lebt von solchen kuriosen Geschichten, von der unfreiwilligen Komik mancher amtlicher Texte wie: „Ich muss Sie bitten, mich innerhalb von acht Tagen zu befriedigen, sonst muss ich mich an die Öffentlichkeit wenden“ und Rechtschreibfehlern: „Die Anzeigenerstatterin brach nach der Wende ihre Ausbildung als Grippenerzieherin ab.“ Vor sprachlichen Irrungen und Verwirrungen sind übrigens selbst die Beamten im Bundesgerichtshof nicht gefeit, wie Thomas in seinem Buch beweist. Und was wohl auch kaum bekannt sein dürfte: Wenn es Richtern, Staatsanwälten oder Verteidigern zu bunt wird, fassen sie ihre Anmerkungen auch mal in gereimten Sätzen oder mehrseitigen Gedichten ab: „Die Klägerin, so sehr sie wettert, wird mit der Klage abgeschmettert.“

Eine Geschichte stammt von Joachim Thomas selbst. Eine Dame aus Freital beschwerte sich bei ihm über einen Gerichtsvollzieher und wählte dafür die Form eines Dialoges mit ihrem Hund, der die Vorgehensweise der Justiz einfach nicht verstehen könne.

Nächstes Projekt: Ein Krimi

Thomas antwortete ihr: „Selbst ein juristisch nicht vorgebildeter Hund sollte so viel Verständnis entwickeln, dass ihm klar ist, dass Schulden auch gezahlt werden müssen.“ Und weiter: „Als ich ihr Ihren Brief vorgelesen hatte, hat mir meine Katze zugeraunt: Hunde sind nun mal so.“

Die Katze gibt es wirklich, sie heißt Lara, und sie hat einen Plattenspieler aus Pappe als Kratzbaum. Sie kommt Joachim Thomas gern in seinem recht bescheidenen Arbeitszimmer besuchen, wo alle 485 Bände des „Lustigen Taschenbuchs“ von Walt Disney im Regal stehen. Dort will der Jurist, der aus Hannover stammt und 1991 nach Sachsen kam, im nächsten Winter einen Krimi mit Lokalkolorit schreiben. Details will Thomas noch nicht verraten.

Es wäre dann bereits sein viertes Buch. Sein Debüt war der Briefroman „Können Eichhörnchen schwimmen“, den er zusammen mit seinem Sohn Henning schrieb. Dann wagte er sich in „Zeitensprünge“ an Gedankenspiele, welche Folgen Zeitreisen haben könnten.

Wahrscheinlich gäbe es dann sein jüngstes Buch nicht. Die „unterbeleuchteten Fußgänger“ ließen sich ja nachträglich ausmerzen. Was uns allerdings um eine sehr vergnügliche Lektüre bringen würde.

Joachim Thomas, „Mit unterbeleuchteten Fußgängern ist zu rechnen“, Books on Demand, 232 Seiten, einige Illustrationen, broschiert, 10,99 Euro; alle drei Bücher von Joachim Thomas gibt es bei Amazon.

