Vorsicht trotz grüner Ampel Neuer Ärger am fast fertigen Innenstadtring. Es geht um die Kreuzung an der Post und den Fußweg am Markt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Einige Zeit haben an der alten Post sowohl Autofahrer als auch Fußgänger grün. Das hat bereits mehrfach zu Irritationen geführt. Obendrein wird es dann unübersichtlich, wenn Kraftfahrer von der Dresdener Straße kommend in die Poststraße einbiegen wollen. Sie sehen erst sehr spät, wenn jemand in letzter Minute bei Grün über die Straße flitzen will. © André Braun Einige Zeit haben an der alten Post sowohl Autofahrer als auch Fußgänger grün. Das hat bereits mehrfach zu Irritationen geführt. Obendrein wird es dann unübersichtlich, wenn Kraftfahrer von der Dresdener Straße kommend in die Poststraße einbiegen wollen. Sie sehen erst sehr spät, wenn jemand in letzter Minute bei Grün über die Straße flitzen will.

Ein harmonisches Pflasterbild sieht anders aus. Die großen Farbunterschiede am Markt und der Ecke zur Döbelner Straße sind ein optisches Problem, findet der Bürgermeister.

Ein Thema scheint die Roßweiner im Moment wie kein anderes zu bewegen: die neue Innenstadttangente. Wann wird sie endlich fertig? Gibt es dann auch noch Änderungen an den für Roßwein neuen Ampelanlagen? Wie fährt der Bus? Auf einige der Fragen hat Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) den Mitgliedern des Seniorenbeirates am Dienstag eine Antwort geben können. Einige der Senioren hatten vom kleinen Ratssaal aus schon einen neugierigen Blick auf die Baustelle vorm Rathaus geworfen. Wann genau die verschwunden ist, das weiß auch Veit Lindner nicht. Er gehe von einer Freigabe in zwei bis drei Wochen aus. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Auftraggeber hat sich auf einen Termin noch nicht festgelegt.

Optisches Problem: Pflasterbild am Markt ähnelt einem Strickschal

Nachdem die letzte Asphaltschicht aufgebracht ist, gibt es laut Bürgermeister noch einiges in den Nebenbereichen zu tun. Schilder müssen aufgestellt und Gehwege gepflastert werden. Mit dem ersten Pflasterstück auf der Straßenseite vor den Geschäften ist der Rathauschef selbst überhaupt nicht zufrieden. „Da muss es noch einmal Nacharbeiten geben.“ Diese Forderung mache die Kommune beim Lasuv auf, das sämtliche Bauarbeiten überwacht, selbst wenn der Fußwegbau eigentlich in das Hoheitsgebiet der Kommune fällt. Die muss sich am Herrichten des Gehweges nämlich auch finanziell beteiligen. Genauso sieht es mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus.

Sein optisches Problem mit dem neuen Pflaster begründete Veit Lindner damit, dass sich die unterschiedlich farbigen Pflastersteine wie das Muster eines Strickschals aneinander reihen. „Das sieht überhaupt nicht gut aus“, findet er. Für sein Dafürhalten hätten die Steine aus den verschiedenen Paletten mehr gemischt werden müssen. Weil das nicht passiert ist, reklamiere die Kommune diese Gestaltung. Schon der Gehweg an der Döbelner Straße in Höhe des Friseur- und Optikergeschäftes stand in der Kritik. Dort ging es allerdings um die Neigung und Sicherheitsfragen, nicht ums reine Aussehen.

Ampelanlage vor der ehemaligen Post ist mit Vorsicht zu „genießen“

Eher einen gut gemeinten Hinweis sprach der Bürgermeister hinsichtlich der für Roßwein neuen Ampelanlagen aus. Unsicherheiten hat es Lindner zufolge seit der Inbetriebnahme vor ein paar Wochen vor allem an der Ampel am alten Postgebäude gegeben. Dort haben zeitweise sowohl die Linksabbieger von der Döbelner- auf die Poststraße als auch die Fußgänger grün. Doch wer abbiegt, kann nur schlecht sehen, wer am alten Postgebäude gerade losläuft. „Sie haben das Vorrecht, wenn sie den Fuß bei Grün der Fußgängerampel auf die Straße setzen“, erklärte der Bürgermeister den Senioren.

Allerdings legte er ihnen ans Herz, sich dieses Recht nicht erkämpfen zu wollen. Unfälle, auch mit Schulkindern, sollten an dieser Stelle unbedingt vermieden werden. „Trotz teilweiser schlechter Einsicht direkt vor der Post haben die Ampeln den Vorteil, dass jeder über die Straße kommt – egal wie schnell er ist“, so Lindner. Er sprach sich dafür aus, allen noch eine Zeit der Gewöhnung an die Ampeln zu lassen, ehe es noch einmal eine kritische Betrachtung gibt.

Möglicherweise helfe in dieser Zeit auch manche erzieherische Maßnahme. So sei dem Bürgermeister zu Ohren gekommen, dass ein Kraftfahrer bereits 20 Euro Bußgeld zahlen musste, weil dieser um die Ecke bog, während ein Fußgänger noch die Straße querte. Monika Lautenschläger hält an den neuen Kreuzungen auch Geschwindigkeitskontrollen für angebracht. Sie selbst habe die Erfahrung gemacht, dass Kraftfahrer viel zu schnell über die Sparkassenkreuzung fahren, sich Fußgänger deshalb an dieser Stelle unsicher fühlen.

Was den Ampelbetrieb am Wochenende und in den Abendstunden betrifft, da könnte es nach Meinung des Bürgermeisters nach einer Testphase noch Anpassungen geben. Insgesamt meint er, dass sich die Roßweiner an die Ampeln gewöhnen. „Sie kommen auch in anderen Städten mit Ampeln klar“, argumentierte er.

Für die Nutzer des Busses werden die Wege in Zukunft kürzer sein

Das Ende der Bauarbeiten sehnen neben den Kraftfahrern auch die Nutzer des Nahverkehrs herbei. Das bestätigten die meisten Senioren in der Runde beim Rathauschef. Mit der Freigabe des Innenstadtringes wird es in der Herrmannstraße eine neue Haltestelle geben. Denn die Döbelner Straße wird ab der Dresdener Straße in Richtung Markt eine Einbahnstraße. Dann fahren die Busse nach Döbeln über den Markt, die Herrmann- und die Obere Weinbergstraße. Die Haltestelle an der ehemaligen Ingenieurschule bleibt bestehen.

Für die neue Einstiegstelle Herrmannstraße wird noch ein Unterstand gesucht. Dieser darf aber weniger tief sein als handelsübliche Modelle, um dem Busfahrer die nötige Einsicht zu gewähren. Wer aus den Wohngebieten am Stadtrand zum Bus laufen muss, hat es künftig nicht mehr so weit als bisher zum Markt, so Lindner.

zur Startseite