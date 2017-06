Vorsicht Trickbetrüger!

Vorsicht vor Trickbetrügern

Sebnitz. Aktuell versuchen im Landkreis Betrüger, mit Telefonanrufen an das Ersparte von Senioren zu gelangen. Eine 76-jährige Sebnitzerin erhielt am Mittwochmittag einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Angeblich müsse das Konto der Frau wegen Schulden aufgelöst werden. Um dem zu entgehen, solle sie 800 Euro in die Türkei überweisen. Die Seniorin suchte daraufhin ihre Bank auf, um der Forderung nachzukommen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin erkannte jedoch die Betrugsmasche und verhinderte einen finanziellen Schaden.

Die Polizei rät: Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag. Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei.