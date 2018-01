Vorsicht, Stechmückenalarm! Die Stechmücken haben ein neues Stück. Wunderlichkeiten aus Politik und Wirtschaft liefert die Vorlage.

Was gibt’s da gucken? „Aus der Mitte entspringt ein Stuss“, heißt des neue Kabarett-Programm der Pirnaer Stechmücken im Q 24. © Daniel Förster

Pirna. Das wollten sich die Freunde des Kabaretts natürlich nicht entgehen lassen, das neue Stück der Pirnaer Steckmücken. Im ausverkauften Saal der Kleinkunstbühne Q 24 in Pirna feierte das Stück am 13. Januar Premiere. Und wie könnte es bei den Stechmücken anders sein, die Texte stechen und jucken mitunter auch nachhaltig. So haben sie für ihr neues Stück auch eine passende Überschrift gefunden: „Aus der Mitte entspringt ein Stuss.“

Das Publikum selbst freut sich auf einen schönen unterhaltsamen Abend. „Ich habe schon viele Stücke der Stechmücken gesehen. Immer wieder herzerfrischend“, sagt Annekathrin Müller. Und ihr Mann lobt die prima Atmosphäre in der Kleinkunstbühne. Man könne den Veranstaltungsort nur weiterempfehlen. Natürlich reize auch ihn das neue Programm, was die Pirnaer Satire-Virtuosen für 2018 aufgelegt haben.

Die Stechmücken, das sind Karsten Buchholz als kabarettistischer Sänger sowie Nadja Müller, Roman Pomplitz, Sandra Alpermann und Goeran Most. Schon die ersten Takte zeigen, worauf es ihnen ankommt: „Wir sehen die Welt von oben, wie ein Astronaut.“ Sie blicken auf Politik, Gesundheit, Alltag und Alter – und finden, „dass da mitunter so ziemlicher Stuss“ produziert wird. Den decken sie auf, verpassen mit scharfen Stichen dem Ganzen einen politischen Witz, hintersinnig und treffsicher.

Ihre Sketche packen sie in mehrere kurzweilige Episoden. So greifen die Kabarettisten zum Beispiel auf, in welche Zwänge sich so mancher begibt, um dem allgemeinen Gesundheitswahn zu folgen. Nicht nur, dass man Fleisch draußen isst. Nein, man nimmt nachher noch einen Kaugummi mit Brotgeschmack. „Danach riecht man nicht mehr nach Fleisch, sondern vegan“, erklären die Stechmücken.

Auch die aktuelle Politik wird aufs Korn genommen wie etwa „In den letzten Montane ist gar nichts passiert – nur Stuss“ oder auch mit Bezug auf eine Diätenerhöhung: „Es gibt genug Hohlräume, die gefüllt werden müssen.“

In ihrem neuen Stück wenden sie sich aber auch immer wieder aktuellen Themen des Alltags zu, wie zum Beispiel dem Familienleben. In der Episode „Zielgerichtet“ geht etwa eine Familie mit ihrem Opa auf Reisen, um für den älteren Herren einen Heimplatz zu suchen, weil sie zu Hause sein Zimmer benötigen. Nur ganz so senil, wie ihm seine Familie einreden will, ist er nun wirklich nicht. Natürlich gefällt es ihm in keinem Heim, weil er dort auch nicht hin will. In einem sind die Bewohner zu alt und in dem anderen hat er gehört, dass sie beim Elbehochwasser Sandsäcke schleppen müssen. In der Pointe verkündet er, dass er sein Testament geändert hat. Als seine Familie wissen will, wo es liegt, kommt: „Das habe ich vergessen.“ Damit haben sie die Lacher auf ihrer Seite.

Und so stechen sie voller Wonne in noch weitere politische und Alltagsthemen, wie die kulturelle Integration, Kindererziehung, die Abhängigkeit des Menschen von moderner Technik und deren Folgen. Doch an dieser Stelle sei nicht zuviel verraten. Denn hingehen lohnt sich auf jeden Fall. Die Termine sind auf der Internetseite des Kabaretts zu finden. Die Kleinkunstbühne bietet ebenfalls noch eine weitere Fülle von Veranstaltungen.

www.kabarett-stechmuecken.de

www.q24pirna.de

