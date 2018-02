Vorsicht Schlaglöcher! Der Zustand des Anwohnerparkplatzes an der Klosterstraße ist schlecht. Jetzt will die Stadt handeln.

Tiefe Schlaglöcher „zieren“ den Anwohnerparkplatz. © Huisinga

Pirna. Donnerstagmorgen. Der junge Mann geht zu seinem blauen Opel. Um die großen Pfützen macht er einen Bogen. „So etwas kann man doch nicht anbieten“, sagt der Pirnaer erbost und meint den Zustand des Bewohnerparkplatzes an der Klosterstraße. Als Anwohner darf er sich auf den unbefestigten Parkplatz stellen. Dafür zahlt er im Jahr 30 Euro an die Stadt. Allerdings empfindet er den Zustand des Parkplatzes als Zumutung und zeigt auf die tiefen Schlaglöcher an der Zufahrt. Auch in der Mitte der Parkfläche gibt es zahlreiche Unebenheiten. Ein Warnkegel weist auf die Gefahr hin. „Die Stadt sollte hier schnellstens etwas machen“, fordert der Pirnaer.

Und es soll auch losgehen, wie Stadtsprecher Thomas Gockel auf SZ-Nachfrage mitteilt. Die Verwaltung hat bereits Angebote für die Reparatur des Parkplatzes eingeholt. Gockel geht davon aus, dass die Maßnahme zeitnah startet. Das Areal gehört der Hospitalstiftung, die der Stadt Pirna angegliedert ist. Früher stand hier die alte Bücherei. Sie wurde abgerissen.

