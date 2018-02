Vorsicht, Lebensgefahr! Der Wald im Coswiger Spitzgrund ist gesperrt. Viele glauben das nicht und wollen trotzdem rein. Die Stadt kontrolliert.

Das von Friederike angerichtete Chaos im Coswiger Spitzgrund ist groß – und gefährlich.

Coswig. An der Bushaltestelle Rotes Bächel sieht er gar nicht so schlecht aus, der Wettinerwald entlang der Spitzgrundstraße zwischen Forsthaus Kreyern und Spitzgrundmühle. Die meisten Bäume in Reih und Glied an Ort und Stelle. Was soll das dann mit dem rot-weißen Flatterband und den Gesperrt-Schildern an den Waldwegen?

Zum Spaß haben Waldbesitzer Daniel von Sachsen und seine Mitarbeiter die jedenfalls nicht angebracht. Das wird ein paar Schritte weiter im Forst deutlich. Hier hat Friederike gnadenlos zugeschlagen. Der Anblick: zum Heulen. Mächtige Bäume einfach aus dem Boden gezerrt und quer über den Weg gekippt, die Wurzeln in der Luft, von Erde bedeckt. Ein Gewirr von Ästen, hier und da ein paar zersplitterte Stämme, kronenlos gen Himmel gereckt.

Die Gefahr aber lauert vor allem dort, wo die Bäume noch stehen, manche sichtbar „angeschoben“, wie von Sachsen sagt. Die Riesen in leichter Schräglage: Unberechenbar, mit angerissenen Wurzeln im aufgeweichten Boden – eine Frage der Zeit, bis sie umfallen. Davon gibt es Tausende.

Doch das kümmert manchen Zeitgenossen wenig. Eine Dame mit Hund will bloß mal kurz rein, denn Bello muss raus. Sie geht immer hier lang. Das soll jetzt gefährlich sein? Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier hat eine plausible Erklärung parat und die Dame tatsächlich ein Einsehen.

Olaf Lier hat das schon ganz anders erlebt. Wenn Leute auf ihr Gewohnheitsrecht pochen und nicht mal den Versuch machen, die Gefahr zu verstehen. Das Amtsteam ist auch zum Aufklären im Friedewald unterwegs, bisher aber nur an zugängigen Stellen, also vor der Absperrung. Diesmal ausnahmensweise dahinter. Unter anderem, um gemeinsam mit von Sachsen stadteigene Schutzhütten zu inspizieren.

Und natürlich, um zu schauen, ob sich jemand unbefugt hier aufhält. Bisher blieb es bei Ermahnungen, verbalen Verwarnungen, sagt Olaf Lier. Doch wer sich hartnäckig uneinsichtig zeigt, der erhalte unter Umständen Post von der Kreisforstbehörde, mit einer Ordnungsstrafe, Verwarn- oder Bußgeld. Dabei geht es nicht ums Bestrafen, sagt der Amtschef, sondern vor allem darum, dass niemand plötzlich unter einem Baum liegt.

Zumal jeder wissen sollte: Dann ist man selbst verantwortlich für Schäden. Wobei nicht mal was von oben kommen muss, um jemanden in Not zu bringen. Was, wenn einer stürzt? Oder plötzlich Herzprobleme hat? Vielerorts kommt kein Rettungsfahrzeug über die immer noch blockierten Wege.

Auch Daniel von Sachsen hofft darauf, dass die Warnungen ernst genommen werden. Man habe die Gefahr für die Waldbesucher eingeschätzt. Bliebe der Wald offen, wäre das grob fahrlässig. Trotzdem muss er tagtäglich diskutieren. Vor Ort und am Telefon. Der gesperrte Wald scheint große Anziehungskraft zu haben, auf Wanderer, Reiter, Hundebesitzer, Nordic Walker oder einfach nur Neugierige.

Von Sachsen muss sich viele Begründungen anhören. Sperrschild nicht gesehen, kürzester Weg zur Datsche, wo sonst hin mit dem Hund. Dabei reicht ein armdicker Ast aus 20 Metern Höhe, nennt er eine mögliche Unfallursache. Erst in der Nacht zu Mittwoch hat es wieder 15 Bäume auf schon beräumten Strecken umgelegt, bei relativ wenig Wind.

Mit fünf Mitarbeitern und einer Maschine arbeitet sich der Waldbesitzer Stück für Stück durch zerstörte Flächen. Mal ist meterweit kein Schaden zu sehen, mal ein Baum gefallen, dann wieder eine ganze Gruppe. Wir sind pausenlos am Aufräumen, sagt von Sachsen. Bis zu acht Wochen kann der Wald ohne Genehmigung der Forstbehörde gesperrt werden. In der Zeit sollen zumindest die Hauptwege wieder frei sein. Ist ein Gebiet vorher beräumt, werde es auch eher wieder freigegeben.

Allerdings belegt der Wettiner Wald ein großes Areal, 900 Hektar, die auf Schäden untersucht, von Gefahrenstellen befreit werden müssen. Der Harvester, die hochmoderne Holzerntemaschine, brummt unablässig. Das Gerät benötigt viel Platz, für die Arbeit an einem 25-Meter-Baum einen Gefahrenbereich von 50 Metern. Da braucht es nicht noch jemanden, der so einfach rumläuft. Die Forstleute rund um die Maschine müssen schon darauf achten, dass sie selbst nicht zu Schaden kommen.

Wie lange sie mit den Friederike-Folgen zu tun haben, kann Daniel von Sachsen noch nicht sagen. Vom 2017er-Herbststurm Herwart sind zehn Prozent des Schadens beseitigt, die Waldwege sicher, die Bestände noch nicht. Er rechnet mit dem doppelten Jahreseinschlag, mit 6 000 Festmetern Holz Minimum. Und dabei sind noch nicht mal alle Gebiete, alle Schäden bekannt. Ein weiterer Grund, den privaten Waldbesuch aufs Frühjahr zu verschieben.

