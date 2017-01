Vorsicht in der winterlichen Felsenwelt Trotz mehrerer Baumstürze sind im Elbsandsteingebirge die Wege begehbar. Eine gute Ausrüstung wird aber empfohlen.

Dieses Foto machte SZ-Leserin Nadine Kunath auf ihrer Wanderung zum Pfaffenstein und nimmt damit am SZ-Winterfotowettbewerb teil. Mit einer dicken Schneedecke bietet die Sächsische Schweiz Wanderern derzeit besonders viel Ruhe.

Mit Spikes besetzte Grödel machen das Laufen auf glatten Wegen sicherer.

Die Nacht war kurz für die Feuerwehrmänner aus Porschdorf. An der Straße nach Kohlmühle war ein Baum umgestürzt und behinderte den Verkehr. Um 4 Uhr morgens warfen die Kameraden die Sägen an und machten die Straße wieder frei. Kaum waren sie zurück, ging schon wieder der Alarm. „An derselben Straße waren zwei weitere Bäume umgeknickt“, berichtet Bad Schandaus Stadtwehrleiter Kai Bigge. Einen ähnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr in Schmilka, wo am Mühlberg ein Baum umgestürzt war.

Wächst nach den Schneefällen der letzten Tage nun die Gefahr durch Schneebruch? Kann man sich noch in die Wälder der Sächsischen Schweiz trauen? Man kann, heißt es sowohl aus dem Forstbezirk Neustadt des Sachsenforsts als auch aus der Nationalparkverwaltung. Es handele sich derzeit nicht um schweren, feuchten Schnee, der Baumkronen und dicke Äste umknicken kann. Das war zuletzt im Dezember 2012 und im Oktober 2009 der Fall, als wegen Schneebruchgefahr vom Betreten der Wälder abgeraten wurde. Warum stürzen aber Bäume um, wenn es keine Schneebruch-Gefahr gibt? Das liege an dem Ort, an dem die Bäume wachsen, erklärt Forstbezirks-Sprecherin Anke Findeisen. „An Straßenrändern können Bäume nicht gleichmäßig in alle Richtungen Wurzeln ausbilden, die Wurzeln verlieren dann an Tragfähigkeit.“

Ein Waldspaziergang ist aber weiterhin ungefährlich, erklärt der Sachsenforst, der teilweise sogar für geräumte Wanderwege sorgt. Traktoren schieben Schnee auf den Hauptwegen im Wald beiseite. Diesen Aufwand betreibt die Behörde allerdings nicht zu touristischen Zwecken. „Das sind Rettungswege für Waldarbeiter oder Jäger, im Notfall natürlich auch für Ausflügler“, sagt Anke Findeisen. Sollten die Schneefälle allerdings weiter anhalten, wird über eine Pause bei den aktuellen Baumfäll-Arbeiten nachgedacht. Umgeschlagene Bäume, deren Kronen innerhalb kurzer Zeit tonnenschwer mit Schnee bedeckt sind, seien dann für die Maschinen nicht mehr bearbeitbar, heißt es.

Wintersportler haben dann möglicherweise noch mehr Wege für sich. Der Sachsenforst hat Ski-Routen ausgewiesen, die von Forstmaschinen nicht gekreuzt werden. Weil beliebte Langlaufrouten von Forstmaschinen zerfahren wurden, gab es zuletzt in schneereichen Wintern Kritik. Darauf habe man reagiert, so der Forst. Hanspeter Mayr von der Nationalparkverwaltung empfiehlt Wanderern jedoch, sich auf vereiste Passagen an Felsen einzustellen und sich, wenn möglich, mit sogenannten Grödeln auszurüsten. Das sind mit Spikes besetzte Überzieher, die man unter die Sohlen spannen kann.

