Vorsicht, die Weiber sind los Auch die Geilen E’s des KKC lassen es am 8. Februar in Kamenz wieder krachen – vormittags im Rathaus, abends im La Piazza!

Die Geilen E’s – die Kulttruppe des KKC macht auch dieses Jahr am Weiberfasching die Altstadt unsicher. © privat

Kamenz. Die Geilen E’s sind Kult. Und die muntere Truppe um Elli, Emma, Edeltraud, Erika und Erdmute haben auf jeden Fall eines (neben Eierlikör trinken) drauf: das Feiern! Pünktlich zum Weiberfasching am Donnerstag, dem 8. Februar, bewegen sie sich tagsüber mit Liedern, kessen Sprüchen und ihren Rollatoren durch die Stadt. Und besuchen Sponsoren, Freunde des KKC und edle Gönner. So auch den OB Roland Dantz in seinem Dienstzimmer. Um abends ab 19 Uhr noch einen im Ristorante La Piazza nachzulegen. Denn dort steigt zum wiederholten Mal ein zünftiger Frauenfasching mit Programmeinlagen und jeder Menge Spaß. Diesmal steht DJ Justus Deelay an den Plattentellern. Auch Männer sind willkommen – allerdings nur im Rock!

Rest-Tickets gibt es noch in der Kamenz-Info oder unter Telefon 03578 379205.

