Vorsicht, Dachsteine Der Zustand von Gut Göhlis hat sich nicht verbessert, seit es ein Investor sanieren wollte. Jetzt muss etwas passieren.

Das Gutachten bescheinigt, dass der Schornstein und die Giebel an der „Gartenseite" von Gut Göhlis eine Gefahr darstellen. Pächter des Gebäudes ist der soziale Trägerverein Sprungbrett. Vereinschef Andreas Näther hätte mit noch gravierenderen Schäden gerechnet.

Schilder und Absperrband warnen vor herabfallenden Dachsteinen.

Doch nicht einsturzgefährdet: der Saal in den alten Stallungen.

Rotes Absperrband flattert im Wind. Es soll Passanten vor herabfallenden Steinen und Ziegeln schützen. Die Sperrung ist die erste Maßnahme, die Sprungbrett-Chef Andreas Näther in die Wege geleitet hat, seit dem ihm das Gutachten über den baulichen Zustand von Gut Göhlis vorliegt. Die Stadt Riesa hatte die Untersuchung beauftragt und das Ergebnis schließlich dem sozialen Trägerverein als Pächter übergeben. Näther ist froh, dass die Stadt das Gutachten erstellen ließ. „Es bringt Klarheit darüber, was hier gemacht werden muss. Jetzt können wir uns an einen Tisch setzen und die Aufgaben verteilen.“

Mit dem Gutachten in einer weißen Plastikmappe in der Hand steht Näther nun an der „kritischsten Seite“: Der Außenwand, die Gäste auf der rechten Seite sehen, wenn sie auf das Gelände des 1858 erbauten Volksgutes zu fahren. In dem langgestreckten Gebäude befinden sich das Sprungbrett-Büro im ersten Stock und der Saal im Erdgeschoss, der an Regentagen als Ausweichquartier für Kinder- und Familienfreizeiten dient. Die Feriencamps organisiert der Verein vor allem für die Riesaer, die sich keinen anderen Urlaub leisten können. Jetzt im Winter läuft nicht viel am und im Gut – vielleicht auch besser so, denn der Gutachter hat festgestellt, dass die Giebel, in denen die Fenster des ersten Stocks sitzen, einsturzgefährdet sind. Konkret heißt es: „Die Giebeldreiecke über den Gauben haben sich komplett vom Dach und dem darunter befindlichen Mauerwerk gelöst und haben keinen Verbund mit dem Dach mehr.“ Auch den Schornstein daneben sieht der Gutachter als Gefahrenquelle: „Der Schornstein ist vertikal komplett durchgerissen. (…) Es besteht möglicherweise die Gefahr, dass Teile davon abbrechen.“ Es wird empfohlen, den Schornstein vorsorglich abzureißen. Noch augenscheinlicher für Besucher dürfte aber der Schaden an der Hofseite sein. Der Mittelgiebel, durch dessen Tür man in den Saal gelangt, musste ebenfalls sofort gesperrt werden. Die Seitenwände sind gerissen. „Damit steht der Giebel frei und hat keinen Halt mehr“, warnt das Gutachten.

Trotz dieser Warnungen: Andreas Näther ist mit den Ergebnissen nicht unzufrieden. „Ich hatte befürchtet, dass es noch schlimmer kommt.“ Etwa, was den Saal betreffe. Den hatte Sprungbrett e.V. schon im Sommer dieses Jahres aus eigenen Stücken nicht mehr genutzt – aus Sicherheitsgründen. Laut Gutachten war das jedoch gar nicht nötig. Danach sind die Gewölbe in den ehemaligen Stallungen in einem „überwiegend guten Zustand“. Die Crux: Der Saal mag gefahrlos nutzbar sein – die derzeitigen Zugänge sind es jedoch nicht, eben weil die Gauben darüber bröckeln. Näther ist dennoch optimistisch: „Wir können den Eingang verlegen.“ Denn nicht alle Zugänge sind gefährdet. Der Weg in den Saal würde dann über eine Tür einige Meter weiter führen – und schließlich innerhalb des Gebäudes zurück in den Saal. Ein kleiner Umweg also. „Das müsste funktionieren, wenn wir den Weg hier von Gerümpel befreien“, erklärt Näther, der jetzt in den alten Stallungen steht.

Fakt ist, dass jetzt etwas passieren muss. Allein wird der Sprungbrett e.V. die Sanierung jedoch nicht stemmen können. Die Stadt rechnet mit 350 000 Euro, nur für das Dach. „Das ist derzeit im Haushalt nicht darstellbar“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Alles mit städtischem Geld zu finanzieren, ist jedoch auch nicht Näthers Plan: „Ich stelle mich sicher nicht vors Rathaus und sage: Stadt, Du musst das jetzt bezahlen.“ Der Verein wolle viel in Eigenleistung und mit Sponsoren abarbeiten – auch durch Maßnahmen mit Arbeitssuchenden. „Doch ganz ohne Fachfirmen wird es nicht gehen. Dafür hoffe ich, dass sich die Stadt mit zehn bis 20 Prozent beteiligt.“

50 000 Euro für die Notsicherung

Wäre es nach der Stadtverwaltung gegangen – sie wäre Gut Göhlis längst los. Doch der Investor, der die Immobilie im vergangenen Jahr kaufen und zu einem Leistungszentrum für den Pferdesport ausbauen wollte, war doch noch abgesprungen. Seitdem bröckeln die Gebäude weiter. Für die Notsicherung an Dach und dem Giebel an der Hofseite hat die Stadt nun Geld auftreiben können: 50 000 Euro. Einfach abreißen, das funktioniert aber nicht – da spielt der Denkmalschutz nicht mit. Die Stadt würde den Giebel gern abbauen, einlagern und später wieder aufbauen. Doch auch dafür gibt es noch kein Okay von der Denkmalbehörde. „Da muss noch mal beraten werden“, so der Stadtsprecher.

