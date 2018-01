Vorsicht, Bombe Vor 35 Jahren entsteht im Neubaugebiet Dresdner Straße ein Film. Mit vielen Coswigern, zu einem immer noch aktuellen Thema. Er soll erneut laufen.

Jetzt geht es los. Im Film kommt ein Bus, um Anwohner des Neubaugebiets Dresdner Straße in Coswig nach einem Bombenfund wegzubringen. Stadtmuseumsmitarbeiterin Anne Zabel und Ordnungsamtschef Olaf Lier vor einer Szene aus dem 1983 gedrehten Film „Die Bombe“, der demnächst im Rathaus öffentlich zu sehen sein soll. © Matthias Schumann

Coswig. Sie müssen binnen kürzester Zeit ihre Wohnungen verlassen, nur mit etwas Handgepäck. Die Bewohner der Otto-Grotewohl-Straße a, b und c im Neubaugebiet Dresdner Straße in Coswig. Nur wenige Meter entfernt hat ein Baggerfahrer gerade eine Bombe entdeckt. Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, besonders gefährlich durch ihren Langzeitzünder. Der sollte dafür sorgen, dass die Bombe erst explodiert, wenn die Leute wieder aus dem Luftschutzkeller herauskommen. Was damals nicht passierte. Doch jetzt könnte es jederzeit knallen.

Damit beginnt der Film „Die Bombe“, für den viele Szenen in Coswig entstehen. Vor 35 Jahren. Wie sich einem damaligen Zeitungsartikel entnehmen lässt, sind etwa 100 Kleindarsteller mit von der Partie – eben jene Bewohner der Bauten, deren Adresse heute Lößnitzstraße heißt. Um die Reaktion der Anwohner auf die alarmierende Nachricht vom Bombenfund geht es in dem Filmwerk ebenso wie um die Arbeit des Munitionsbergungsdienstes.

Für Ordnungsamtschef Olaf Lier – er wusste, dass zu DDR-Zeiten ein solcher Film in der Stadt gedreht wurde – ist das alles andere als eine laue Erinnerung. Was da im Jahr 1983 in Coswig fürs DDR-Fernsehen entstand, wirkt beängstigend nahe. Wenn auch nicht jeden Tag Munitionsreste im Stadtgebiet gefunden werden – ausgeschlossen sind solche Entdeckungen nicht. Olaf Lier nennt die Bombensuche im Zusammenhang mit der geplanten neuen Erdgasleitung Eugal. Und er denkt an den Schreck, als vor einigen Jahren im Neubaugebiet Dresdner Straße eine scharfe Panzergranate entdeckt wurde, die durch Bauarbeiten unter den Sportplatz des Gymnasiums geriet. Deshalb ist der Film – er trägt einen neuen Namen, nämlich „Zeitzünder“ – nach Meinung des Amtschefs nicht nur wegen der persönlichen Bezüge durchaus noch mal ansehenswert. Sondern auch wegen der inhaltlichen Parallelen. Und für manchen sicher nicht zuletzt wegen des einen und anderen Profi-Darstellers – von Frank Dehler über Helga Göhring bis zu Marita Böhme und Tom Pauls.

So entsteht die Idee, den knapp eine Stunde langen Streifen – am 8. Februar 1984 erstmals im ersten DDR-TV-Programm zu sehen – in Coswig öffentlich zu zeigen. Das Stadtmuseum Karrasburg ist dabei. Mitarbeiterin Anne Zabel findet den genannten Zeitungsartikel, fragt im Deutschen Rundfunkarchiv nach. Und wird fündig. Öffentliche Einrichtungen wie Rathaus und Museum erhalten den Film gegen einen geringen Aufwandsbetrag, müssen bei öffentlichen Vorführungen dann die entsprechenden Rechte einholen. Das Museum bekommt die DVD als Archivdokument zur Verfügung gestellt.

Olaf Lier hat den Film gemeinsam mit Coswiger Feuerwehrleuten der Alters- und Ehrenabteilung schon mal angeschaut. Um zu ergründen, ob auch Kollegen und Fahrzeuge der städtischen Wehr damals mit im Einsatz waren. Doch die Feuerwehrautos kamen augenscheinlich von der Polizei, so die Schlussfolgerung aufgrund der Kennzeichen.

Bei der weiteren wissenschaftlichen Aufarbeitung soll nun auch der Munitionsbergungsdienst eingebunden werden. Vor allem deshalb, weil er damals den Film betreut und auch heute als Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei Sachsen gut zu tun hat. Olaf Lier will einen Vertreter zur Filmaufführung einladen. Außerdem bemüht er sich, einen Überraschungsgast zum Veranstaltungstermin zu bekommen. Der Film soll demnächst einmal öffentlich im Rathaus laufen.

Gedacht ist das natürlich in erster Linie für die Coswiger. Und so wären Stadtverwaltung und Museum besonders erfreut, wenn sich jemand von den Kleindarstellern an die Dreharbeiten erinnert und darüber berichten könnte. Zumindest den Veranstaltern, vielleicht ja auch dem Publikum der Zeitzünder-Vorstellung. Wer da mitmachen möchte, kann sich im Ordnungsamt melden.

Kontakt Ordnungsamt Coswig: 03523 66330

