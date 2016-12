Vorsicht bei Werbung für neuen Stromanbieter Die Stadtwerke Elbtal warnen vor Haustürgeschäften. Betrüger sind mit falschen Aussagen unterwegs.

Für Verunsicherung zum Thema Stromlieferanten sorgen derzeit in Radebeul und Coswig ungebetene Telefonanrufe und die Aufforderungen zu Haustürgeschäften.

Wie die Stadtwerke Elbtal GmbH mitteilt, informierten in den vergangenen Tagen viele Kunden aus Radebeul und Coswig das Unternehmen, dass Trickbetrüger sie bedrängen, den Stromanbieter zu wechseln. Sie führten dabei zahlreiche falsche Aussagen ins Feld. Darunter die Erklärung, dass die Stadtwerke Elbtal GmbH insolvent sei und daher Vattenfall als Energiedienstleister eintrete. Dem widerspricht Annett Müller-Bühren klar. „Die Stadtwerke Elbtal sind ein sehr stabiler und starker Energieversorger, der jährlich gute Gewinne erwirtschaftet“, sagt die kaufmännische Geschäftsführerin.

Da das Unternehmen mehrheitlich den Städten Radebeul und Coswig gehört, kommen die Gewinne direkt den Bürgern zugute, fürs Finanzieren des Verlustausgleichs für die Bäder und Sportanlagen in Radebeul, für die Kultur in Coswig. „2016 erwarten wir ebenfalls ein gutes Jahresergebnis.“

Annett Müller-Bühren widerlegt außerdem die Aussage, dass die Stadtwerke übernommen würden und deshalb alle Verträge neu geschrieben werden müssten. Neue Verträge seien nicht notwendig. Denn Änderungen sind nicht geplant beim kommunalen Unternehmen Stadtwerke. Wo Radebeul und Coswig 51 Prozent der Anteile über die Elbtal Beteiligungsgesellschaft halten, die Stadt Dresden über die Energieverbund Dresden GmbH mit 30 Prozent und die Thüga AG mit 19 Prozent beteiligt ist.

Auch die Information, die Stadtwerke Elbtal seien nur „Zwischenhändler“, trifft der Geschäftsführerin zufolge nicht zu. Die Stadtwerke haben keine eigene Erzeugungssparte, sondern beziehen Strom und Gas von anderen Lieferanten, können so ohne Risiken zu marktgerechten Großhandelspreisen einkaufen und Kostenvorteile für die Kunden erzielen. „Des Weiteren sichert der Betrieb des Strom- und Gasnetzes das Geschäft der Stadtwerke.“

Sollten Werber behaupten, „wir kommen von Ihrem Stromanbieter“, so sei auch das falsch. Denn die Stadtwerke machen keine Haustürgeschäfte. „Beratung wird bei uns groß geschrieben und erfolgt in den Kundenbüros, am kostenfreien Service-Telefon oder über unsere Webseite.“

Ebenso unwahr sei die Versicherung, dass die Unterschrift kein Anbieterwechsel ist. Die Unterschrift bestätige den Anbieterwechsel, sagt Annett Müller-Bühren. Sie empfiehlt, sich am Telefon nicht zu Terminabsprachen oder Stromverträgen überreden zu lassen, Angebote ohne Zeitdruck gründlich zu prüfen und nicht voreilig zu unterschreiben. (SZ)

Service-Nummer 0800 7702651 kostenfrei, Kundenberatungsbüros in Radebeul und Coswig.

