Vorsicht an Baustellenampeln Das Ordnungsamt haben erst jüngst wieder Beschwerden erreicht, dass die mobilen Ampeln an den Baustellen nicht richtig funktionieren. Doch nicht die Ampeln reagieren falsch, sondern die Autofahrer.

Ihn haben erst jüngst wieder Beschwerden erreicht, dass die mobilen Ampeln an den Baustellen nicht richtig funktionieren, sagt Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier, der auch Vizechef der Kreisverkehrswacht ist.

Die Ampeln würden viel zu schnell wieder auf Rot umschalten, wo doch noch jede Menge Autofahrer auf die Durchfahrt warten. Solche Kritik habe es unter anderem zur Ampelanlage auf der Dresdner Straße in Höhe Sconto gegeben. Die hat bis vor Kurzem den Verkehr während der Bauarbeiten an der Brücke über die Lockwitz geregelt.

Das wurde überprüft, sagt Olaf Lier. Und dabei habe man festgestellt, dass nicht die Ampel falsch reagiert, sondern die Autofahrer selbst.

Denn die Lichtsignalanlage stellt sich – wie richtig angenommen – auf das Fahrzeugaufkommen in der jeweiligen Fahrtrichtung ein. Doch dazu muss sie die Autos erkennen. Was nicht möglich ist, wenn die Fahrer zu zeitig, also in zu großer Entfernung, auf die andere Fahrspur hinüber wechseln. Dann sind sie außerhalb des Reaktionsbereichs der Ampel und die erfasst sie nicht mehr. Der Ärger lasse sich vermeiden, sagt Olaf Lier. Was umso wichtiger sei, weil in Coswig die Zahl der Straßenbaustellen mit Ampeln in nächster Zeit wieder wächst. (SZ/IL)

zur Startseite