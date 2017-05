Vorschnittbagger ab Herbst in Betrieb Die Lausitz Energie Kraftwerke AG setzt das Gerät im Tagebau Reichwalde ein. Es ersetzt ein altes.

Blick auf einen Vorschnittbagger im Tagebau Welzow-Süd. © Wolfgang Wittchen

Die Lausitz Energie Kraftwerke AG, kurz Leag, plant in diesem Jahr keine größeren Sanierungsarbeiten und Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Tagebaue Nochten und Reichwalde. Ausnahme sind natürlich die regelmäßig notwendigen Maßnahmen. Das teilt Leag-Sprecherin Kathi Gerstner auf Nachfrage mit. Im Tagebau Reichwalde wird im Herbst dieses Jahres der Vorschnittbagger in Betrieb genommen. „Damit wird dann das große Umstellungsprojekt im Tagebau Reichwalde abgeschlossen“, so Kathi Gerstner.

Im Kraftwerk Boxberg läuft aktuell eine Kurzrevision am 500-MW-Block N. Eine planmäßige Zwischenrevision findet in diesem Jahr noch am Block R statt.

Im vergangenen Jahr hatte Vattenfall-Nachfolger Leag bei dem im Tagebau Nochten eingesetzten Riesenbagger SRs6300 das Schaufelrad ausbauen lassen. Zwei Monate dauerte das langfristig vorbereitete Projekt, bei dem 390 Tonnen Material ausgewechselt worden waren. Der Schaufelradbagger trägt bis zu 42 Meter starke Abraumschichten im Vorfeld der Förderbrücke ab. Zuvor waren an der Förderbücke die sogenannte Große Schwinge und der Rollentisch ausgetauscht worden. Im August 2015 war der im Tagebau Nochten nicht mehr benötigte Schaufelradbagger auf eine 18 Kilometer lange spektakuläre Reise nach Reichwalde gegangen. (SZ/cam)

