Vorschloss-Sanierung wird teuer Altenbergs Stadträte haben Aufträge für weitere Bauarbeiten vergeben. Nur der Gerüstbau kommt die Stadt günstig.

Das Schloss Lauenstein. Am Vorschloss laufen Bauarbeiten. © Egbert Kamprath

Nachdem der Altenberger Stadtrat in der Oktober-Sitzung Abbrucharbeiten für über 100 000 Euro für das Vorschloss Lauenstein vergeben hat, konnten weitere Bauarbeiten ausgelöst werden. Im Paket wurden auf der Sitzung am Montag die Einrichtung der Baustelle und der Rohbau an die Firma Bau Zier GmbH Lauenstein vergeben. Drei Firmen hatten Angebote auf die Ausschreibung abgegeben, die von der Architektengemeinschaft Milde + Möser Pirna geprüft wurden. Sie hat auch die Sanierung des Vorschlosses geplant. Jede Leistung wurde einzeln bewertet. Am Ende hatte jeweils die Lauensteiner Firma das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Günstig kommt die Stadt dabei allerdings nicht weg. Die Kosten waren auf 575 000 Euro geschätzt worden. Tatsächlich geht es jetzt um eine Summe von über 640 000 Euro. Grund sind die allgemein gestiegenen Baupreise.

Für Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) Anlass, künftig die Kosten genau im Blick zu behalten. Denn bei einer Gesamtinvestition von über drei Millionen Euro – 90 Prozent fördert das Bundesbauministerium – hätten Kostenüberschreitungen von zehn oder zwanzig Prozent gravierende Auswirkungen, appellierte er. Eine gute Nachricht gab es auch: Die Gerüstbauarbeiten werden mit knapp 35 000 Euro etwas günstiger als geplant. (SZ/ks)

zur Startseite