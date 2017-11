Vorschlag für schnellen B-178-Bau Die Interessengruppe will sich für ein Beschleunigungsgesetz stark machen. So etwas gab es vor einigen Jahren schon mal.

Ein neuer Vorschlag sieht vor, dass der Abschnitt zwischen Nostitz und der A4 eventuell doch vierspurig ausgebaut wird. © Uwe Soeder

Damit die Planung für die noch fehlenden Stücken der neuen Bundesstraße 178 schneller vorankommt und der Abschnitt zwischen Nostitz und der A4 eventuell doch noch vierspurig ausgebaut werden kann, gibt es einen neuen Vorschlag: Die Interessengruppe für die neue Straße um den Kreisrat und ehemaligen Zittauer Bürgermeister Michael Hiltscher (CDU) will sich für ein regional gültiges Bundes-Gesetz zur Ausbaubeschleunigung einsetzen. Man wolle mit dem Vorschlag auf Abgeordnete des Bundestages zugehen, sagte Hiltscher der SZ. Um die gesamte Lausitz einzubeziehen und dem bevorstehenden Strukturwandel im Braunkohlerevier Rechnung zu tragen, umfasst er auch eine vierspurige Verlängerung der B178 von der A4 bis zur A15 bei Cottbus. Die Interessengruppe verspricht sich von der Trasse Liberec-Zittau-Cottbus unter anderem eine Entlastung der A4 und wirtschaftliche Impulse für die von der Straße tangierten Gebiete.

Als Vorbild dient der Interessengruppe das sogenannte Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz für die Neuen Bundesländer. Es trat 1991 in Kraft und war in veränderter Form bis 2006 gültig. Mit dem Gesetz wurden die Planungen vereinfacht und so Bauvorhaben beschleunigt. Allerdings gab es gegen das Gesetz auch massiven Widerstand. Vor allem Umweltschutz-Verbände gingen dagegen vor, weil sie Mitspracherechte verletzt sahen.

