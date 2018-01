Vorschläge für Frühlingsspaziergänge gesucht Auch 2018 werden die geführten Wanderungen und Exkursionen in ganz Sachsen angeboten. Die Anmeldung dafür läuft bereits.

Bewohner der Sächsischen Schweiz können ihre Wanderschuhe schnüren und an den „Frühlingsspaziergängen“ teilnehmen. © dpa

Sächsische Schweiz. Bewohner der Sächsischen Schweiz können auch in diesem Jahr ihre Wanderschuhe schnüren und an der bereits 15. Auflage der „Frühlingsspaziergänge“ teilnehmen. Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) bietet auch 2018 im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe geführte Wanderungen und Exkursionen an. Interessierte können die sächsische Natur erkunden und schöne, vielleicht neue Fleckchen entdecken.

Das Umweltministerium ruft dazu auf, sich für die Frühlingsspaziergänge anzumelden. Denn auch Vereine, Gruppen, Verbände sowie Einzelpersonen können Spaziergänge vorschlagen oder selbst führen. Die Meldung bzw. Anmeldung ist noch bis zum 2. Februar möglich. Spätere Anmeldungen können nicht im Programmheft erscheinen. Die Wanderungen sollen für alle Teilnehmern kostenfrei sein.

Offiziell eröffnet wird die sächsische Frühjahrswandersaison am 22. April im Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. Im letzten Jahr lockten laut SMUL rund 250 Wanderungen und Exkursionen Tausende Wander- und Naturfreunde ins Freie. (SZ)

Informationen und Anmeldung bis zum 2. Februar

