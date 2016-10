Vorschläge für Bürgerpreis gesucht

Landrat Michael Geisler (CDU) verleiht auch im kommenden Jahr den Bürgerpreis an besonders engagierte Bürger des Landkreises. Dieser Preis sei Würdigung und Anreiz zugleich, heißt es in einer Mitteilung. Die tägliche Praxis zeige, wie wichtig es sei, sich zu engagieren. Bewerbungen für den Preis können noch bis zum 20. Oktober eingereicht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einzelne Personen oder Personengruppen handelt. Die Hauptsache ist, dass deren Arbeit ehrenamtlich geschieht. Der Bürgerpreis wird in den Kategorien Sport – der Kreissportbund hat hier das alleinige Vorschlagsrecht –, Wirtschaft, Innovation und Umwelt sowie Jugend, Familie und Soziales verliehen.

Außerdem können herausragende ehrenamtliche Leistungen, deren uneigennütziges Engagement sich über mehrere Gebiete erstreckt, mit einem Sonderpreis gewürdigt werden. Vorschläge für den Bürgerpreis bitte per Post an das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Büro Landrat, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna.

Eine unabhängige Jury entscheidet über die Vergabe der Bürgerpreise. Das Preisgeld beträgt 500 Euro. (SZ)

