Vorschläge für beste Ehrenamtliche

Nossen. Die Stadt Nossen möchte auch im kommenden Jahr wieder drei besonders engagierte Ehrenamtliche aus Vereinen oder Organisationen beim Frühjahrsempfang des Bürgermeisters auszeichnen. Diese Auszeichnung erfolgt stellvertretend für alle ehrenamtlich Tätigen der Stadt.

Wie die Verwaltung nun bekannt gibt, können Vorschläge für Personen, die diese Auszeichnung in jedem Fall verdient haben, noch bis zum 30. November eingereicht werden. Die schriftlichen Empfehlungen sind in der Stadtverwaltung Nossen im Rathaus am Markt 31 (Sekretariat des Bürgermeisters) abzugeben. Auszeichnungsvorschläge können natürlich auch von einzelnen Nossener Bürgerinnen und Bürgern abgegeben werden. Berücksichtigt werden können aber nur Vorschläge, die mit einer ausführlichen Begründung eingereicht werden. Außerdem ist eine Vertrauensperson zu benennen, die anlässlich der Auszeichnungsveranstaltung im Sachsenhof als Laudator den Vorschlag vorträgt und das besondere Engagement benennt.

Die Auszeichnungsvorschläge werden dann vom Nossener Stadtrat beraten. Er entscheidet auch, welche Vorschläge zur Auszeichnung im Frühjahr berücksichtigt werden. „Das ehrenamtliche Engagement ist unverzichtbar für die Gemeinschaft vor Ort. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die Verantwortung übernehmen, sich freiwillig einbringen und neue Ideen entwickeln“, sagt Nossens Bürgermeister Uwe Anke (parteilos). Er wird wie bereits 2015 die Auszeichnung vornehmen. (SZ/mhe)

