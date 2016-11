Vorsätzlich angezündet Der Rohbau aus Holz ist vermutlich vorsätzlich angezündet worden. Nicht der erste Fall im Ort.

Vom Traumhaus sind nur noch ein paar verkohlte Balken übrig. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Brandstiftung handelt. © Norbert Millauer

Der Brandgeruch liegt noch in der Luft. Schwarze Asche bedeckt die Försterstraße, an jener Ecke, wo eine Familie sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen wollte. Ein Bauzaun sperrt den Brandort ab. Dahinter liegen nur noch verkohlte Balken zwischen einem von der Hitze verbogenen Gerüst. Die Dachziegel sind bereits geliefert worden und stehen verrußt neben der Baustelle. Erst vor wenigen Tagen wurde hier Richtfest gefeiert. In der Nacht zu Dienstag ist der Rohbau in Holzständerbauweise komplett niedergebrannt. Durch die Hitze wurde auch das benachbarte Gebäude beschädigt. Zahlreiche Fenster sind gerissen. Manche Mieter haben sie mit braunem Klebeband notdürftig repariert.

Wie die Polizeidirektion Dresden gestern mitteilte, geht sie davon aus, dass der Rohbau vorsätzlich angezündet wurde. Gleich am Dienstag haben die Brandursachenermittler sich vor Ort umgesehen. „Es gab keine Hinweise auf einen technischen Defekt“, wie Polizeisprecher Thomas Geithner auf SZ-Anfrage erklärte. Deshalb gehe man von Brandstiftung aus und habe entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Geklärt werden muss noch, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt. „Wie tendieren eher zu vorsätzlicher“, so Geithner. Ob die Ermittler Brandbeschleuniger gefunden haben, verrät die Polizei nicht. Zumindest sollen noch keine Medien wie Strom am Haus gelegen haben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Kurz nach 2 Uhr wurde die Feuerwehr am Dienstag alarmiert. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, brannte der Rohbau bereits in kompletter Ausdehnung. Da den Feuerwehrleuten schnell klar war, dass sie das Haus nicht retten können, sorgten sie zunächst dafür, dass die Flammen nicht auf das Seitengebäude und einen Bagger sowie einen Lkw, die auf der Baustelle standen, übergreifen. Nach der Brandbekämpfung wurde die Brandstelle mit Schaum abgedeckt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Kurz nach 5 Uhr morgens konnten die letzten Feuerwehrleute den Einsatzort verlassen. Im Einsatz waren 18 aus Coswig und zehn aus Weinböhla.

An der Försterstraße soll eine kleine Eigenheimsiedlung entstehen. Die Bauplätze sind begehrt. Von den zehn Grundstücken an der Nassausiedlung in Neusörnewitz ist nur noch eins verfügbar. Wenige Meter neben dem abgebrannten Haus wird gerade das zweite Eigenheim errichtet.

Das Feuer vom Dienstag war nicht der erste Großbrand in Neusörnewitz in diesem Jahr. Zuletzt war im August eine Lagerhalle im Gewerbegebiet angezündet worden. Daraufhin stürzte das Hallendach zum Teil ein. Insgesamt waren 69 Feuerwehrleute damals im Einsatz.

