Rettungsschwimmen Vormachtstellung bestätigt Meißner Rettungsschwimmer gewinnen zum 3. Mal in Folge die Mannschaftswertung der Landesmeisterschaften.

© Symbolfoto: dpa

Zu den Landesmeisterschaften der DLRG-Junioren und -Senioren in Riesa trat die DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ mit einer 38-köpfigen Mannschaft an, die durch ihre geschlossene Leistung das dritte Jahr in Folge als beste Mannschaft geehrt wurde. Die Wettbewerbe dienen als Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im Herbst, die diesmal in Hagen (Westfalen) stattfindet.

Als Einzelsieger gingen in ihrer AK Sarah Weinhold (AK 13/14), Undine Lauerwald (AK 15/16) und Hannes Birke (AK 9/10) hervor. Sarah und Undine dominierten das Feld in ihren Wettbewerben deutlich und lösten mit ihrem Sieg die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft. In der AK 9/10 männlich schwammen vier Meißner an die Spitze des Feldes: Hannes Birke, Richard Däbler, Niklas Birke und Friedrich Eisenmenger. Niklas Loßner in der AK 12 männlich lieferte sich einen harten Kampf mit einem Pirnaer Sportler und konnte sich über die Silbermedaille freuen.

In der AK 13/14 weiblich erkämpfte sich Sarah Hackert die Bronzemedaille, wobei sie die Schnellste ihres Jahrgangs war. Tommy Kretzschmar erreichte in der AK 13 /14 männlich mit hervorragenden Leistungen die Silbermedaille. Ute-Christiane Lauerwald gewann in ihrer Senioren-AK souverän und erhielt den Pokal für die beste Einzelleistung. In der AK 15/16 männlich glänzte Tom Selle mit ausgesprochen guten Leistungen, stellte den Sieg des Leipziger M. Petzold lange in Frage und konnte dafür Silber in Empfang nehmen. In der AK 17/18 weiblich schwamm Lena Küttner ebenfalls auf den 2. Platz, in der AK offen weiblich erreichte Nadine Binder den 3. Podestplatz.

Bei den Staffeln kämpften acht Meißner Mannschaften um die Plätze. Die AK 15/16 männlich in der Besetzung mit Tom Selle, Tobias Nix, Lukas Döhring, Clemens Jüttner und Emil Arlt konnten einen überlegenen Sieg feiern. Die Frauen-Seniorenstaffel AK 200 mit Andrea Enke, Kathrin Weiß, Mercedes Morales und Ute-Christiane Lauerwald schwamm mit vier neuen deutschen Altersklassenrekorden zum Sieg. Den 2. Platz erreichte die AK 12 männlich (Niklas Loßner, Oliver Kuschke, Richard Däbler sowie Niklas und Hannes Birke) , die AK 13/14 männlich (Tommy Kretzschmar, Karl Blawitzki, Paul Wehner, Tim Fritzsche, Dominik Gäbler), die AK 15/16 weiblich mit Soraya Niklisch, Clara Jäckel, Carolin Kuschke, Undine Lauerwald) sowie die AK 17/18 männlich mit Moritz Scheibner, Phillip Kurzmann, Lena Küttner und Pauline Noack.

Die weit vor dem Feld schwimmenden Mädchen der AK 13/14 ( Sarah Weinhold, Sarah Hackert, Jule Hartmann, Beatrice Müller) verloren ihren sicheren Sieg durch zwei Wechselfehler und mussten mit der Bronzemedaille vorlieb nehmen.

zur Startseite