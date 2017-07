Vorm Urlaub noch zum Test Der ADAC-Prüfzug war in Radebeul und ist bis Freitag noch in Coswig. Die Ergebnisse lassen manchen aufhorchen.

Auf dem ADAC-Prüfzug: Bei Kfz-Mechaniker Reiner Schumann zeigt es die Werte auf dem Laptop zu den Tests an, die Steffen Drache am Auto gerade ausführt.

Über 100 Fahrer ließen ihre Autos an den beiden Radebeuler Prüftagen am Kaufland testen.

Die drastische Geschichte von der Bremsflüssigkeit, die fünf Jahre alt war, erzählt Reinhard Neike immer wieder: Als der Mann mit seinem Pkw durch die Alpen in Österreich fuhr und bergab viel bremsen musste, kam die Bremsflüssigkeit an ihren Siedepunkt, begann zu kochen und entwickelte Blasen. Die Blasen in den Bremsleitungen führten dazu, dass der Fahrer sehr bald beim Tritt aufs Bremspedal ins Leere trat.

Neike organisiert im Auftrag des ADAC in ganz Sachsen die Arbeit von drei Prüfzügen, die insgesamt 600 Einsatztage übers Jahr an 120 Orten haben. Der Alterstest der Bremsflüssigkeit ist derzeit vor der Urlaubsfahrt einer von vieren, die die Kfz-Mechaniker Reiner Schumann und Steffen Drache vornehmen.

Kostenlos für ADAC-Mitglieder, Nichtmitglieder können sich zumindest eine Untersuchung aussuchen – neben dem Flüssigkeitscheck auch einen Bremsen- und Stoßdämpfertest und eine Batterieprüfung. Im Herbst sind dann auch wieder die Scheinwerfer dran.

Henriette Mittag mit ihrem Toyota Prius ist eine von über 100 Frauen und Männern, die am Montag und Dienstag auf dem Parkplatz am Radebeuler Kaufland an der Weintraubenstraße ihr Auto zum gelben Prüfzug steuern. Zuerst wird gerüttelt. Die Ziffern 0,3 erscheinen auf dem Laptop von Reiner Schumann, während sein Kollege am Auto hantiert. 0,3 ist ein guter Dämpfungswert, die Stoßdämpfer sind in Ordnung. Unter 0,1 wird es kritisch, und erst recht, wenn Flüssigkeit am Dämpfer austritt. Auch die Batterie, Test 2, besteht die Messung. Genauso wie die Bremsen. Für die Bremsflüssigkeit gibt es im Ausgabeprotokoll zum Schluss den Vermerk, dass der Siedepunkt noch bei 197 Grad liegt, aber in einem Jahr ein Wechsel dran ist. Ab 150 Grad abwärts wird es kritisch, sagen die Fachleute. Henriette Mittag: „Jetzt fahre ich ganz beruhigt in den Urlaub.“

Markus Hagemann ist mit seinem Hyundai i30 als Nächster dran. „Wir waren hier gerade im Kaufland einkaufen. Da wollte ich meinem Sohn Lucas mal zeigen, wie unser Auto untersucht wird“, sagt der Familienvater. Der Kombi sieht neu aus – die Testwerte sind bestens. Und Sohnemann staunt, was so alles mit dem Auto geschieht. Mechaniker Schumann: „Wir können auch bei allen gängigen Fahrzeugtypen per Laptop eine Fehleranalyse machen und den Besuchern Tipps geben.“ Nur die richtige Reparatur muss dann in der Werkstatt passieren.

Etwa 25 000 Autos, vor allem Pkws und Kleintransporter, gehen im Jahr über die Rampen der drei ADAC-Prüfzüge. Werbung für den größten Verein Deutschlands, aber eben auch eine gute Hilfe für viele Autofahrer. Wie etwa die ältere Dame, an deren Auto sich auf den Hinweis von Reiner Schumann an seinen Kollegen Steffen Drache auf das Kommando Licht an gar nichts tat. Worauf die Frau erleichtert geantwortet habe, dass sie jetzt endlich wisse, warum es beim Fahren auf den Straßen immer so dunkel ist.

Der ADAC-Prüfzug ist Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, auf dem Parkplatz an der Dresdner Straße 119 a, neben Sconto.

