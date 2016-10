„Vorm Kindergarten Knöllchen zu verteilen, ist reine Abzocke“ Muss die Stadt Freital mehr Parkflächen vor der Kita Regenbogen schaffen? Die Meinungen darüber sind geteilt.

Vater Alexander Nestler beklagt, dass die Stadt den Eltern bei den Parkmöglichkeiten vor der Kita Regenbogen zu wenig entgegenkommt. © Weihs

Die tägliche Suche nach einem Parkplatz vor der Kita – sie nervt viele Freitaler Eltern. Doch nicht jeder gibt Alexander Nesteler recht. Der Vater aus Freital bringt seinen Sohn jeden Tag zur Kita Regenbogen und hatte kürzlich ein Knöllchen bekommen, weil er mangels Parkmöglichkeiten auf dem Gehweg vor der Kita parkte. Er findet, dass es zu wenig Parkmöglichkeiten vor und in unmittelbarer Nähe der Kita gibt. Die Stadtverwaltung dagegen sieht keinen Handlungsbedarf. Was man den Eltern und Kindern in Sachen Parkplatz zumuten kann und ob die Stadt tatsächlich mehr Flächen schaffen sollte, darüber ist jetzt auf der Facebook-Seite der SZ Freital diskutiert worden. Die SZ hat einige der Kommentare zusammengestellt.

Meinungen aus Facebook zurück 1 von 7 weiter Gehweg-Parken ist unmöglich. Hauptsache, das eigene Kind kann gut und sicher in die Kita oder Schule gebracht werden. Die anderen Leute können sich doch mal am Auto vorbeiquetschen oder mit dem Kinderwagen auf der Straße fahren! Leider haben viele Eltern diese Meinung Antje Ebert Oder einfach mal zehn Minuten eher aufstehen. Dann hat man vielleicht die Chance, dass einer frei ist oder man sucht sich in der Nähe einen Parkplatz und läuft ein paar Meter. Peter Krause Bei über 150 Kindern und nur elf Parkplätzen für die Eltern ist es nun mal bescheiden. Und eher bringen, hilft nix. Man hat ja auch nur einen bestimmten Stundenplatz für sein Kind. Die meisten nutzen den schon voll aus, da kann man nicht unbedingt eher kommen, nur wegen eines Parkplatzes, den man eventuell bekommen kann. Cindy Wolf In Kurort Hartha gab es auch schon viele Strafzettel deswegen. Da wurde auch gesagt, dass man sich selber kümmern muss und auf dem Parkplatz beim Doktor verwiesen. Dieser ist aber ebenfalls sehr oft zu den Hol- und Bringezeiten voll belegt durch die Patienten. Sabine Patzig Und wie wäre es einfach unten im Kreisel zu parken und dann zehn Meter zu laufen? Toni Böhme [...] Gehwegparken ist nirgendwo erlaubt! Hinzu kommt hier die Sicherheit beim Überqueren der Straße und die durch Gehwegparken entstehende Verkehrssituation. Reinstes Chaos. Einfach entspannt die paar Meter laufen und am ehemaligen Edeka parken und gut. Da ist immer was frei! Ich verstehe die Aufregung nicht. David Klemm Wie wäre es einfach mit genügend Parkplätzen vor solchen Einrichtung? Dann müsste man darüber überhaupt nicht diskutieren. [...] Wenn die Stadt will, geht das schon – siehe Schachtstraßen, da waren vorher auch keine und jetzt bestes Parken. Ronny Schumann

Links zum Thema Wenn das Parken vor der Kita zum Problem wird

zur Startseite