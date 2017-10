Vorletzte Handgriffe auf neuem Schulhof In der dritten Stunde haben die Oberschüler am Freitag keinen Unterricht. Dann wird mit den Handwerkern gefeiert.

Angelika Dorias, pensionierte Schulleiterin und unmittelbare Nachbarin der Oberschule, hat dem Team der Stadtgärtnerei am Dienstag beim Bepflanzung des neu gestalteten Schulhofes geholfen. © André Braun

Ganz fertig ist er noch nicht, der neue Schulhof der Peter-Apian-Oberschule. Trotzdem wird er am Freitag ab 9.30 Uhr eingeweiht. Dazu lädt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas auch interessierte Leisniger herzlich ein. „Der Bauzaun wandert dann runter an die Linden, und der untere Schulhof wird erstmalig zugänglich und neu für die Schüler sein“, sagt sie. Ganz ohne Bauzaun kommt das Schulgelände zur Karl-Wagler-Straße hin noch nicht aus. Das hängt mit den schmiedeeisernen Zaunelementen zusammen. Die sollen nach historischem Vorbild neu gefertigt werden. Dafür brauchen die Handwerker noch Zeit.

Diejenigen, die bislang an der Schulhofgestaltung mitgearbeitet haben, dürfen das Ergebnis am Freitag in Augenschein nehmen. Auch Planer Olaf Weidauer kann sich anschauen, wie das umgesetzt worden ist, was er zunächst aufs Papier gebracht hatte. Der untere Schulhof kann in Zukunft mit in den Sportunterricht einbezogen werden. Oben gibt es für den Freizeitbereich sportliche Betätigungsmöglichkeiten. Ist alles fertig, wird das gesamte Schulgelände komplett abschließbar sein. (DA/sig)

