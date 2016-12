Vorlesung kommt künftig per Glasfaser ins Haus Das Görlitzer Wohnheim Vogtshof bekommt schnelles Internet. Davon könnte auch die Stadthalle profitieren.

Symbolischer Anstich: Von hier, Neißeseite Stadthalle, wird das Kabel gezogen: zum Vogtshof, zur Hochschule und wahrscheinlich zur Stadthalle selbst. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Sechs Spaten für ein schnelles Netz – am Mittwochnachmittag war offizieller Baustart für eine Glasfaserverbindung für den Vogtshof. Statt wie bisher mit maximal 300 Megabit pro Sekunde werden die Daten mit 1000 Megabit durch die Fasern bis zum Studentenwohnheim und seinen 242 Bewohnern huschen, später sogar noch schneller. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Hochschulrektor Professor Friedrich Albrecht.

Die relativ großen Datenmengen seien für wissenschaftliches Arbeiten der Studenten unerlässlich – gerade, wenn eine größere Zahl auf das Netz zugreift. Stichwort: E-Learning, ein großes Thema. „Wir haben Vorlesungen aufgezeichnet, die können dann gestreamt werden“, schildert Friedrich Albrecht. Er denkt schon weiter in die Zukunft. Der Ort für den Spatenstich am Donnerstag auf der Neißeseite der Stadthalle wurde nicht umsonst gewählt. Von hier wird das Kabel zum einen Richtung Hochschule gezogen und entgegengesetzt zum Vogtshof . Und: An dieser Stelle könnten noch weitere Anschlüsse folgen. CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer denkt dabei beispielsweise an die Stadthalle, das Kondensatorenwerk, wenn die Hochschule hier bauen würde. Professor Albrecht bremst da ein bisschen. „Ob Hochschule und Kondensatorenwerk zusammenkommen – das ist erst einmal zweitrangig“, sagt er. Aber der Standort Görlitz der Einrichtung habe durchaus Flächenbedarf.

Dass das Wohnheim Vogtshof überhaupt an das Hochschulnetz angeschlossen werden kann, dafür sorgen Investitionsmittel des sächsischen Wissenschafts- und des Finanzministeriums. Bisher wird das Wohnheim per Funk mit Internet versorgt. „Das Wohnheim lebt vom Internet“, sagt Bundestagabgeordneter Michael Kretschmer. „Die Hochschule ist ein Punkt in der Stadt, der junge Menschen anzieht. Deshalb müssen wir hier einfach etwas machen“, so der Bundestagsabgeordnete. Michael Kretschmer sieht in dem Glasfaseranschluss eine „gute Investition“.

Auch im Rathaus ist man mehr als zufrieden mit der Entwicklung. „Das Thema verfolgt uns schon seit Jahren“, sagt Torsten Tschage, künftiger Bauamtsleiter der Stadt. Bedenken zum Bauablauf hat er keine. Die geplante Trasse für das Kabel funktioniere.

zur Startseite