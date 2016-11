Vorläufiges Aus für Windradpläne Das Landratsamt lehnt den Bau eines Windrads in Borlas ab. Doch die Projektplaner nehmen das nicht hin.

Abenddämmerung für Windradpläne. Das Bauvorhaben in Borlas wurde abgelehnt. Vom Tisch ist das Vorhaben jedoch nicht. © picture alliance / dpa

Jahrelang haben Einwohner von Borlas gegen den Bau einer Windkraftanlage in dem Klingenberger Ortsteil gekämpft. Nun kam das vorläufige Aus: Das 99,5 Meter hohe Windrad mit einer geplanten Leistung von 2,3 Megawatt darf nach aktuellem Stand nicht gebaut werden. Der Landkreis versagte dem Vorhaben die Genehmigung. „Das Verfahren zieht sich bereits ewig hin. Der Gemeinderat hat in den vergangenen Jahren mehrere Anfragen dazu abgewiesen“, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg). Das habe offenbar überzeugt. Es gab naturschutzrechtliche Belange, die den Bau vorerst nicht ermöglichen. Doch auch Klingenbergs ablehnende Stellungnahme habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

Über die genauen Gründe will das Landratsamt nichts sagen und verweist auf den Datenschutz bei privaten Antragstellern. In diesem Fall ist das die Windpark Borlas GmbH & Co. KG mit Sitz in Dresden. Doch das Unternehmen will die Entscheidung des Landkreises nicht hinnehmen, wie die SZ am Dienstag erfuhr. Es handelte umgehend. „Die WSB Windpark Borlas GmbH & Co. KG ist gegen den Ablehnungsbescheid in Widerspruch gegangen“, erklärt Kathrin Balzer, Sprecherin der VSB-Gruppe. Die Windparkplaner aus Dresden hatten sich im September umbenannt, firmierten zuvor als WSB. Das Unternehmen, das das Windrad in Borlas weiterhin bauen will, ist eine Tochter der Windparkplaner.

Die VSB plant und entwickelt Windenergie- und Photovoltaikprojekte. Im Freistaat errichtete das Unternehmen mehr als 60 Windenergieanlagen, die eine Leistung von 108 Megawatt ins Stromnetz bringen. Europaweit hat die VSB-Gruppe bisher 410 Windenergie- und Photovoltaikanlagen errichtet und 1,2 Milliarden Euro investiert. In dem Konzern sind 200 Mitarbeiter tätig.

Sorge um gefährdeten Rotmilan

Der Widerspruch muss jetzt allerdings erst noch vom Landkreis geprüft werden. Wird auch dieser abgelehnt, ist eine Klage möglich. Der Ausgang ist somit noch offen. Fakt ist aber, dass sich die jetzige VSB-Tochter schon seit Februar 2010 um das Baurecht für das Windrad bemüht – bisher ohne Erfolg. Die Gemeinderäte haben den Kritikern der Pläne im Ortsteil Borlas und Umgebung immer wieder den Rücken gestärkt. Mehrmals wurden Bauanträge verändert und anschließend zur Prüfung vorgelegt, zuletzt vor rund neun Monaten.

Klingenberg sollte sich erneut positionieren. Aber auch damals verweigerte die große Mehrheit der Gemeinderäte dem Projekt die Zustimmung, obschon die Pläne dafür überarbeitet waren. Kritiker monieren aber, die Optik des großen Windrads verschandele die Landschaft. Geräusche und Schattenwurf würden nerven. Dies würde vor allem Einwohner in Nachbarorten betreffen. Auf Lübauer Flur steht zudem bereits ein – kleineres – Windrad.

Der ursprüngliche Regionalplan wies die Bauflächen zwar als geeignet für Windräder aus. „Nicht jeder kann einfach eine Anlage dorthin setzen“, sagt Klingenbergs Bauamtsleiter Rolf Anke. Es fließen diverse Aspekte in die Einzelfallprüfung ein. Und hierbei gab es vor allem naturschutzrechtliche Einwände seitens der Gemeinde, die dem Landratsamt auch mitgeteilt wurden. Dort kam kürzlich die Absage für das Projekt. „Der Bau einer Windenergie-Anlage wird in einem Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, wenn das Vorhaben allen gesetzlichen Bestimmungen entspricht“, erklärt Umweltamtsleiterin Birgit Hertzog. Dazu zählen Immissionsschutz, Baurecht, Naturschutzrecht und anderes. Eine Ablehnung des Amts komme hier selten vor, Anträge aber auch.

„In unserem Landkreis wurde in den letzten Jahren nur ein Antrag abgelehnt, ein weiterer befindet sich noch im Verfahren“, sagt sie. „Es lagen aufgrund fehlender regionalplanerischer Voraussetzungen keine weiteren Anträge vor. Ablehnungsgrund sind spezielle Artenschutzbelange.“ So etwas gab es indes auch in Borlas. In der Nähe des geplanten Windrads hatte der Verein zur Bewahrung der Natur des Osterzgebirges einen Brutplatz des Rotmilans festgestellt. Als das Landratsamt 2014 den Bauantrag prüfte, stellte es fest, dass der geforderte Abstand von 1 000 Metern zum Brutplatz nicht eingehalten war. Rotmilane gelten laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion als besonders gefährdet. Die WSB rückte den Standort der Windkraftanlage weiter weg vom Rotmilan-Horst und legte dann den Antrag im Vorjahr erneut vor. Doch wieder verweigerten die Klingenberger Gemeinderäte ihr Einverständnis. Sie beriefen sich dabei auf überarbeitete Standards. Ein Argument lieferte die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten. Sie hält einen Mindestabstand der Horste von 1 500 Metern zu Windenergieanlagen für erforderlich.

Das fließt auch in die Entscheidung im Fall von Borlas ein. Unabhängig vom Genehmigungsverfahren möchte die VSB den Ausbau der Windenergie im hiesigen Landkreis weiter voranbringen. „Die Projektentwicklung ist jedoch abhängig von der weiteren Aufstellung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge“, erklärt Kathrin Balzer. „Dieser Regionalplan wird derzeit fortgeschrieben, sodass abzuwarten bleibt, welche Flächen tatsächlich für die Entwicklung der Windenergie bereitstehen.“

