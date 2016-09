Vorjohann wird Bildungsbürgermeister Nachdem es zunächst riesigen Zoff um die Personalie gab, haben sich die Dresdner SPD und Grünen nun festgelegt.

Kein Bürgermeister polarisiert so sehr wie Hartmut Vorjohann. Dennoch wird er auch nach seiner Zeit als Finanzbürgermeister im Rathaus bleiben – seine Wahl zum Bildungsbürgermeister gilt als sicher. © Sven Ellger - Bearbeitung: SZ

Es war die wohl am heftigsten debattierte Personalie bisher im Rathaus: Noch-Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) soll ab kommendem Jahr für Bildung und Jugend zuständig sein. Ihn hat die CDU vorgeschlagen, nachdem Partei- und Fraktionsspitze zunächst einen anderen Favoriten hatten – den Chef der sächsischen Bildungsagentur. Béla Bélafi gilt als ausgewiesener Experte für diese Themen, Vorjohann wurde überraschend von der CDU-Fraktion gewählt.

Die Reaktionen der Stadtratsmehrheit waren skeptisch bis komplett ablehnend. Vor allem Linke-Chef André Schollbach äußerte sich deutlich gegen Vorjohann. Dieser gelte als „rücksichtsloser Krawallbruder“, die Stadt habe sogar Nachteile zu befürchten, wenn er auf den Posten komme, sagte Schollbach im SZ-Interview.

Doch nun gilt die Wahl des CDU-Manns als sicher. Die Mehrheit aus Linken, Grünen und SPD hatte der CDU das Vorschlagsrecht für zwei Bürgermeister eingeräumt: Detlef Sittel für Ordnung und Sicherheit und den Kandidaten für den neuen Bereich Bildung und Jugend. Die Bürgermeisterriege soll auch die wesentlichen Kräfte im Stadtrat abbilden. Einzige Bedingung war, es müsse ein geeigneter Kandidat sein. Auch wenn Schollbach das bei Vorjohann in Abrede stellt, sehen es die Partner von SPD und Grünen anders. „Wir haben bei der Absprache im Grunde keine Bedingungen gestellt“, so Grünen-Fraktionschefin Christiane Filius-Jehne. „Also können wir auch rückwirkend keine Bedingungen einführen.“ Sie finde es schade, dass für die CDU keine fachlichen Kriterien eine Rolle gespielt hätten. Sonst hätte die sich laut Filius-Jehne für Bélafi entscheiden müssen.

Vorjohann hat sich bereits in den Fraktionen von Grünen und SPD vorgestellt. Die Meinungen gehen weit auseinander. „Im Jugendhilfebereich hat Herr Vorjohann nichts zu bieten“, so das vernichtende Urteil von Filius-Jehne. „Die fachliche Präsentation war absolut unbefriedigend. Aber es ist nicht unser Kandidat, und wir stehen im Wort.“ Es falle den Grünen schwer, Vorjohann zu unterstützen. „Zumal er in der Vergangenheit nicht gerade aktiv um unser Vertrauen geworben hat“, so die Fraktionschefin. „Aber wir werden seine Wahl nicht aktiv verhindern.“ Das wurde am Dienstagabend in der Fraktion so beschlossen. Bei der Wahl, die im November geplant ist, werden die Grünen demnach nicht gegen Vorjohann stimmen. Die Räte werden sich maximal enthalten, weil er sie nicht überzeugen konnte.

Anders sieht es bei der SPD aus. Sie habe Vorjohann, der sich dort am Dienstagabend vorstellte, überzeugt, sagt Fraktionschef Christian Avenarius. „Wir haben mehrheitlich beschlossen, seine Kandidatur zu unterstützen.“ Nach SZ-Informationen gab es fünf Stimmen für Vorjohann, zwei gegen ihn und eine Enthaltung. Vorjohann habe sich laut Avenarius offen und gut vorbereitet präsentiert. Auch wenn es mit Bélafi einen anderen CDU-Mann gegeben habe, der in dem Bereich eine große Berufserfahrung vorweisen könne. „Das hat nicht gereicht, um zu sagen, Herr Vorjohann sei ungeeignet“, so Avenarius. Entscheidend sei, wie abgesprochen, einen CDU-Kandidaten zu unterstützen. „Selbstverständlich weiß niemand, wie jeder einzelne in der Wahlkabine abstimmt,“ schränkt Avenarius ein.

Dennoch zeichnet sich eine klare Mehrheit für Vorjohann ab. Sein Besuch bei den Linken steht noch aus. „Wir beabsichtigen, Herrn Vorjohann im Oktober anzuhören“, so Schollbach. Dass diese Personalie für Unstimmigkeiten in dem Bündnis sorgt, ist offenkundig. „Ich bin mit meinen Bedenken nicht wie Herr Schollbach an die Öffentlichkeit gegangen“, so Avenarius. Kein Fraktionschef könne für alle drei Fraktionen sprechen. „Wie die Linke nun mit dem Votum umgeht, ist ihre Sache.“ Dennoch sehe er die Zusammenarbeit dadurch nicht gefährdet. „Dafür haben wir noch viel zu viel gemeinsam vor, als dass wir uns damit lange aufhalten werden.“

Avenarius sehe bei dem ganzen Streit vor allem den Fehler bei der CDU. Diese habe zunächst mit Bélafi einen sehr guten Kandidaten öffentlich benannt und dann aber Vorjohann präsentiert. Vorjohann selbst wollte sich gegenüber der SZ nicht zu seiner Vorstellungsrunde in den Fraktionen und der nun sehr wahrscheinlichen Wahl als Bürgermeister äußern.

