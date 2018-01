Vorjohann warnt vor Schulplatzmangel Der Stadtrat entscheidet diese Woche über neue Standorte und zerschießt damit den Plan vom Bildungsbürgermeister.

Für neue Schüler könnte es in Dresden künftig eng in den Klassenräumen werden. © Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul

Dresden wächst. Die Einwohnerzahl steigt kontinuierlich. Vor allem Familien mit Kindern ziehen hierher. Zudem haben sich in den vergangenen Jahren viele Paare entschieden, Babys zu bekommen. Damit braucht die Stadt zusätzliche Schulplätze. Deshalb plant Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) zwölf neue Schulen. Doch die Stadtratsmehrheit aus Linken, Grünen und SPD hat am sogenannten Schulnetzplan entscheidende Änderungen vorgenommen. Diese Woche soll der Rat den Plan beschließen und Vorjohann warnt, dass wegen der Änderungen schon bald Plätze fehlen könnten.

„Sämtliche Standorte für Gymnasien sind komplett ausgereizt, da ist kein Platz mehr frei“, so Vorjohann. Er wollte 2021/22 an der Pfotenhauerstraße ein neues Gymnasium ansiedeln. Doch die Mehrheit plant dort bereits nach den Sommerferien die neue Universitätsschule – eine Grund- und eine Oberschule. Vier Klassen oder rund 100 Gymnasiums-Plätze fehlen damit. Auch das vorgesehene neue Gymnasium an der Freiberger Straße soll laut Stadtratsmehrheit nun eine Oberschule werden. Damit fehlen weitere drei Klassen oder 150 Plätze. Als Ersatz plant die Stadtratsmehrheit ein neues Gymnasium in Gorbitz. Dieses soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen, zunächst drei Klassen aufnehmen und später auf fünf Klassen erweitert werden. Dafür muss aber zunächst ein neues Berufsschulzentrum für Wirtschaft gebaut werden. Denn das steht derzeit am Leutewitzer Ring in Gorbitz und muss weichen. „Bis der Bau fertig ist, dauert es mindestens sechs Jahre. Also fehlen schon sehr bald 100 Plätze und perspektivisch 50“, so Vorjohann. Das könne nicht gut gehen.

Bei den Grundschulen droht laut dem Bildungsbürgermeister ein ähnliches Problem. Er hatte vorgeschlagen, dass die 10. Grundschule an der Struvestraße und die Förderschule „Erich-Kästner“ an der Zinzendorfstraße die Gebäude tauschen. Doch das will der Rat nicht, um die Förderschule nicht zu beeinträchtigen. „In zwei Jahren fehlt uns dann aber der Platz für zwei Klassen“, so Vorjohanns Rechnung. „Aber da setze ich auf die Macht des Faktischen: Wenn die Plätze benötigt werden, kommt es vielleicht doch noch zu dem Tausch.“ Denn der rechnerische Ausgleich werde zwar mit der vom Stadtrat geplanten Wiedereinführung der 126. Grundschule an der Cämmerswalder Straße geschaffen. „Das ist die Schule, die vor Jahren als letzte geschlossen wurde“, so Vorjohann. Sie liegt im Plattenbaugebiet in Kleinpestitz, wo laut Vorjohann eher ältere Dresdner wohnen. „In dem Schulbezirk gibt es zwei Grundschulen, dort gibt es nicht genügend Schüler für drei.“

