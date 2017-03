Vorjohann für neue Woba Bisher hat der Bürgermeister städtische Wohnungen abgelehnt. Jetzt gebe es finanzielle Gründe dafür.

Hat seinen Standpunkt überdacht: Hartmut Vorjohann © Christian Juppe

Lange war er einer der größten Gegner eines neuen kommunalen Wohnungsunternehmens. Zumindest, solange Hartmut Vorjohann (CDU) noch Finanzbürgermeister war. Die Stadt könne nicht günstiger bauen als Private, deshalb drohe, dass die neue Woba dauerhaft auf Zuschüsse der Stadt angewiesen wäre oder die Mieten nicht so niedrig wie geplant ausfallen.

Nun ist Vorjohann seit Januar Bildungsbürgermeister, aber immer noch ausgewiesener Finanzexperte und äußerte sich in einem Gespräch im Presseclub Dresden plötzlich so: „Ich befürworte die Woba.“ Was ihn zum Umdenken gebracht habe, sei das Förderprogramm des Landes für sozialen Wohnungsbau. Das Innenministerium stellt bis 2019 insgesamt 140 Millionen Euro dafür bereit. „Damit kann ich als Finanzer nur sagen: Die Woba ist sinnvoll“, so Vorjohann. „Wenn die Fördermittel nach Dresden fließen und in Immobilien investiert werden, vermehrt die Stadt oder ihre Gesellschaft ihr Vermögen.“

In dieser Zeit, also bis 2019, sollen bereits die ersten 2 500 Wohnungen der neuen Gesellschaft entstehen. Vor zwei Wochen hat der Stadtrat die Gründung beschlossen. Durch die Fördergelder sei das Ziel, dass die Mieten bei 5,85 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter liegen, erklärte Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke).

