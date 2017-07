Vorjahressieger wiederholt Erfolg Martin Naumann gewinnt das Schnellschachturnier der Grundschule Am Holländer.

Am dritten Schnellschachturnier an der Döbelner Grundschule „Am Holländer“, welches im Ganztagsangebot (GTA) durchgeführt wurde, beteiligten sich zehn Kinder, darunter erstmals ein Mädchen. Gespielt wurde im doppelten Rundensystem im Modus Jeder gegen jeden, wobei bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten je Spieler und Partie elektronische Schachuhren zum Einsatz kamen.

Martin Naumann aus der Klasse 4 b wiederholte seinen Vorjahreserfolg. „Er gewann in überzeugender Manier alle Partien“, lobte GTA-Leiter Klaus Bischoff. Den zweiten Rang erkämpfte Tobias Wagner (Klasse 3 a). Er nahm das erste Jahr am GTA teil und musste sich nur dem Turniersieger geschlagen geben. Platz drei erreichte Vin Kunze aus der Klasse 3 a. Aufgrund der Punktgleichheit zwischen beiden Akteuren entschied die Wertberechnung. Die weiteren Ränge belegten Pierre Neumann (2 b), Ashley-Fabienne Haustein (4 b), Fynn Führich (2 a), Karl Wilhelm Ettelt (2 a), Hugo Hänsel (2 b), Eddie Binder (2 b) und Luca Müller (2 a). Die Erstplatzierten erhielten Medaillen, zudem alle Teilnehmer eine Urkunde sowie einen Sachpreis. Der Hauptpreis war diesmal ein Schachcomputer. „Bleibt zu hoffen, dass auch im neuen Schuljahr wieder viele Kinder an der Ausbildung teilnehmen“, so Bischoff. (DA/kbi)

