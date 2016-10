Mittelsächsische Lauftour Vorjahressieger erneut vorn Konrad Muhl aus Lichtenau und Bärbel Hempel vom ESV Lok Döbeln gewinnen beim 32. Döbelner Fackellauf.

Trotz des Regens beim Start freuen sich Luis, Erik und Lea (von links) auf den Beginn des 32. Fackellaufes. © Dietmar Thomas

Fast traditionell ist beim Döbelner Fackellauf, dem vorletzten Wettbewerb der 12. Mittelsächsischen Lauftour, schlechtes Wetter. Vergangenes Jahr gab es sogar Schnee. Und auch diesmal war Cheforganisator Frank Brückner skeptisch, als er zwei Stunden vor dem Startschuss gen Himmel blickte. Tagsüber hatte es den einen oder anderen heftigen Regenschauer gegeben, dann Sonne. Pünktlich zum Start regnete es bei 10 °C wieder, doch nach einer Viertelstunde änderte sich das Wetter erneut. „Das waren dann die Bedingungen, die wir wollen“, so Brückner.

Nicht zuletzt deshalb hatten die 101 Starter, die eine Stunde beziehungsweise eine halbe Stunde rannten oder walkten, auf der Tartanbahn des Stadions Bürgergarten viel Spaß. Besonders freute sich Brückner darüber, im Schein der Fackeln, die das Laufoval beleuchteten, immerhin 35 Kinder begrüßen zu können. „Die werden immer mehr“, sagte er, ohne natürlich die in den vergangenen Jahren ebenfalls immer größer werdenden Starterzahlen bei den Erwachsenen zu vergessen, auch wenn es dieses Jahr keinen Teilnehmerrekord gab. So war die Bahn bestens gefüllt, wobei jeder Läufer seine Runden selbst zählen musste. Aus diesem Grund war mit Dieter Hundrieser ein Orientierungsläufer, der sogenannte „Hase“, auf der Bahn. Den galt es zu überholen oder von dem wurde man überholt. Diese Werte zählte jeder Akteur selbst, die dann mit dem Ergebnis des Richtläufers verrechnet wurden, der es auf 29 Runden, also 11 600 Meter brachte.

Gewinner des 32. Fackellaufes wurde wie im Vorjahr Konrad Muhl aus Lichtenau. Doch während er es 2015 bei Temperaturen um die 3 °C auf 16 400 Meter brachte, standen diesmal „nur“ 15 800 Meter zu Buche. Bei den Frauen gewann, ebenfalls wie im Vorjahr, Bärbel Hempel vom ESV Lok Döbeln die Gesamtwertung. Dafür rannte sie in einer Stunde 13 900 Meter. Aber nicht nur die Sieger und Platzierten waren nach dem Lauf zufrieden, sondern auch Frank Brückner und sein eingespieltes Organisationsteam. „Es hat alles super geklappt und es hat keine Verletzten gegeben“, resümierte der Cheforganisator.

