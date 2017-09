Vorhang auf im Erbgericht Das Traditionshaus von Lauterbach ist längst zu neuem Leben erwacht. Das haben die Einwohner selbst geschafft.

Die Mitglieder des Kultur- und Bürgervereins entwickelten ein Programm aus drei Sparten. Die Premiere war gelungen und nun liegt die Messlatte für künftige Auftritte hoch. © privat

Im Gastraum des Erbgerichtes in Lauterbach werden Stühle gerückt, neue geholt und auch die Tische reichen noch nicht. Die jüngste Veranstaltung des Kultur- und Bürgervereins des Stolpener Ortsteiles war ein voller Erfolg. Obwohl die Veranstaltung auf einen Sonntagvormittag fiel, kamen die Zuhörer reichlich. Sie wollten die Erstauflage des neuen Programms nicht verpassen. Inszeniert hat das Wolfram Umlauft, ein Freund des Vereins.

Das Programm vereinte drei Sparten: heimatliche Sagen, Moritaten und Balladen mit regionalem Bezug sowie fröhlich-ironische Lieder und Texte zu Räubergeschichten. Das Besondere war: Die Vereinsmitglieder waren selbst Akteure. Torsten Petschel hatte zum Beispiel Kostüme entworfen und angefertigt. Ralph Trojahn hatte die augenzwinkernde Ballade von der Gräfin C. und dem Starken A. vertont und zur Uraufführung gebracht. Mit seinem Musik-Partner Helmar von den Basteifüchsen sorgte er für die richtige Stimmung. Angespannte Stille herrschte im Raum, als die „Ballade von der Jägermine”, ebenfalls eine Uraufführung, von Wolfram Umlauft vorgetragen wurde. Sie galt der mutigen Lauterbacher Gastwirtin Wilhelmine Leuner, genannt Jägermine, die 1866 die Preußen veranlasst hatte, das besetzte Dorf Hals über Kopf zu verlassen. Kinder des Lauterbacher Kindergartens und Schülerinnen aus Langenwolmsdorf tanzten zu den Liedern. Wolfram Umlauft lobt den Einsatz der Lauterbacher.

Vereinsvorsitzender Torsten Petschel brachte seiner Meinung nach in seiner kleinen Schlussansprache das Problem auf den Punkt. Er sagte, dass der Verein sich mit seiner Arbeit recht hohe Maßstäbe setze, die künftig seinen Selbstanspruch bestimmen sollten. „Wer den Enthusiasmus der Vereinsmitglieder und ihrer Familien erlebt hat und weiß, dass im Verein ein konstruktiver Geist herrscht, darf optimistisch in die Zukunft schauen“, sagt Wolfram Umlauft. Ein großes Ziel haben sie sich bereits gesteckt. Der Verein wolle nicht müde werden, gemeinsam mit anderen Lauterbacher Vereinen an die Öffentlichkeit zu treten. So zum Beispiel mit der Schalmeienkapelle, dem Jugendklub, den Sportfrauen sowie dem Kirchenchor. Damit soll es gelingen, das Lauterbacher Erbgericht zu einem Mittelpunkt im Ort und zu einem Dorfzentrum zu gestalten.

