Vorhang auf für zehn Schaupiel-Premieren Die neue Spielzeit startet mit Theaterfrühstück, Vorstellung des Spielplans und einem interessierten Theaterpublikum.

Der Förderverein hatte eine lange Tafel fürs Theaterfrühstück zum Saisonbeginn aufgebaut. Foto: André Braun © andré braun

Die neue Theatersaison ist eröffnet. Die bevorstehende Spielzeit mit neuen Schauspielen und musikalischen Werken von Operette bis Oratorien und einer Schlager-Revue hat das Potenzial, neue Theaterfreunde zu gewinnen. Intendant Ralf Peter Schulze stellte das neue Programm vor. Ausgewählte Gesangs- und Spielszenen lieferten den Besuchern einen Vorgeschmack und machten Appetit auf weitere Szenen. Das Interesse war groß. Die Zuschauerreihen im TiB waren voll. Ebenso die Tische beim Theaterfrühstück des Fördervereins „Freunde des Döbelner Theaters“ zuvor.

Die neue Spielzeit wird vielseitig. „In dieser Spielzeit werden uns die Fragen nach dem Wesen von Liebe und Freiheit begleiten“, so der Intendant. Die erste Premiere durfte das Döbelner Publikum bereits am Sonnabend erleben mit dem Stück „Neun blaue Nächte“, eine berührende Liebesgeschichte. Die nächste lässt nicht lange auf sich warten. Noch im September hat das Berthold-Brecht-Stück „Der gute Mensch von Sezuan“ Premiere. Das 1941 erschienene Schauspiel ist eines der bekanntesten Werke Bertolt Brechts und ein klassisches Beispiel des epischen Theaters. Der Autor thematisiert darin den Konflikt von Moral und Überleben und den Versuch, ethische Grundsätze allen Umständen zum Trotz aufrechterhalten zu wollen. Insgesamt zehn neue Schauspiele stehen in dieser Saison auf dem Spielplan. Zehn weitere werden aus der vergangenen Spielzeit wiederbelebt.

Große Konzentration legen die Theatermacher auf die Kinder- und Jugendstücke, „unsere Besucher von morgen“, so der Intendant. Das wundervolle Märchen um die stolze Schneekönigin von Hans Christian Andersen ist als Weihnachtsmärchen ausgewählt worden. Premiere ist für das Döbelner Publikum am 30. November. „Als besonders zeitnah“ kündigte Schauspieldramaturg Matthias Wolf das Jugendstück „Auf Eis“ von Petra Wüllenweber an. Es geht um drei Jugendliche und ihre Neugier, was das Leben bietet. Mit der Droge Crystal Meth verändert sich für sie alles. Premiere ist am 9. März 2017. Theaterzirkus steht mit dem Stück „Der kleine August“ auf dem Spielplan. Das Stück um einen kleinen Clown und seine Träume ist für die jungen Theaterbesucher ab fünf Jahren gedacht. Der gegenwärtig wiederbelebten Schlagermanie ist die Schlagerrevue mit dem humorvollen Titel „Ich bring dich um die Ecke…zum Autobus“ geschuldet.

Zwei große Vokalwerke mit außerordentlichen Sängern bilden den Schwerpunkt der Konzertsaison. GMD Raoul Grüneis übernimmt dabei das Motto der vergangenen Spielzeit „So singe, wem Gesang gegeben“. Arthur Honeggers „König David“ in Zusammenarbeit mit der Chemnitzer Singakademie wird im zweiten Sinfoniekonzert am 4. November zu hören sein. Das zweite Vokalwerk ist eine Kammerfassung von Richard Wagners „Tristan und Isolde“. Sängerin Julia Borchert als Isolde hat bereits Erfahrung in Bayreuth gesammelt. „Tristan XS wird aber weitaus mehr als nur eine Fassung in verkleinerter Besetzung. Es entsteht damit vielmehr ein neue Sicht auf Wagners Liebesepos“, so Stephan Drehmann. Der Konzertdramaturg aus Würzburg gehört zu den Neuen im Team des Theaters. Neu hinzugekommen ist auch Sänger Elias Han, frisch von der Universität der Künste Berlin an die Mittelsächsische Philharmonie vermittelt.

Das Theaterfrühstück, das von den Mitgliedern des Fördervereins finanziert wird und den Auftakt für die neue Spielsaison bildet, ist beliebt geworden. „Wir hatten schon im vergangenen Jahr eine überwältigende Besucherzahl“, sagte Vereinsvorsitzende Simone Simon. Der Grund ist einfach: „ Es ist eine großartige Sache, über das gemeinsame Frühstück die Theaterwelt zu erleben.“ In diesem Jahr war das Frühstück aus dem TiB in die Theaterhalle und nach draußen verlegt worden. Die Atmosphäre sei hier wunderbar, sagte ein älteres Pärchen, das das Theaterfrühstück seit Jahren als festen Termin einplant, um sich zwanglos mit anderen Besuchern und den Theaterleuten zu unterhalten. Das Frühstück, das es erstmals 2006 gab, geht auf eine Initiative von der ehemaligen Fördervereinsvorsitzenden Christa Lange zurück. Ihr Anliegen war es, Besucher und Ensemblemitglieder an einen Tisch zu kriegen.

