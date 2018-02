Vorgezogene Fastenzeit

© hy-photo gernot menzel

Da ist aber jemand seiner Zeit voraus: Am Freitag, also fünf Tage vor Aschermittwoch und dem Beginn der Zeit des Innehaltens und Kasteiens, wird an der Krabatmühle Schwarzkollm eine gemütliche Teerunde veranstaltet. Überschrieben ist sie mit „Tee-Abend – Genussvoll durch die Fastenzeit“. Zum Tee gibt‘s ein leichtes Süppchen. Dabei geht die närrische Hoch-Zeit am Wochenende gerade erst so richtig los und findet dann am Rosenmontag und Faschingsdienstag ihren Höhepunkt. Fastentee und Suppe sind also spätestens am Mittwoch angesagt; vorher dürften die drei „B“s dominieren: Bier, Bratwurst, Bacardi.

Sehen wir es mal so: Die Teestunde ist eine willkommene Gelegenheit, Körper und Magen vor den Tagen der Zügellosigkeit noch mal etwas Gutes zu tun…

Reservierung: 035722 951133

