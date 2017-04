Vorgeschmack auf wärmere Jahreszeiten Im Findlingspark Nochten und am Bärwalder See nutzen am Wochenende viele Besucher das sonnige Wetter.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Kombüse Strandkost öffnet zum ersten Mal ihre Pforten am Strand von Boxberg am Bärwalder See © Rolf Ullmann Die Kombüse Strandkost öffnet zum ersten Mal ihre Pforten am Strand von Boxberg am Bärwalder See

Floristikmeisterin Claudia Tscherning mit ihren Mandelbäumchen

Boxberg. Floristikmeisterin Claudia Tscherning bot am Stand vom Garten Eden aus Halbendorf auch Mandelbäumchen während des zweiten Tulpen- und Narzissenfestes im Findlingspark Nochten an. An vier Ständen haben viele Besucher am Sonntag die Gunst der Stunde genutzt und Frühblüher sowie Souvenirs aus dem Findlingspark mit nach Hause genommen. Auch Honig und verschiedene Kakteen waren während des Festes bei den Besuchern gefragte Artikel. Am Ostermontag lädt der Park zu einem Fest für die ganze Familie ein.

Seit Sonnabend ist der Strand am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees um eine gastronomische Einrichtung reicher. An diesem Tag öffnete die Kombüse Strandkost unmittelbar am Rundweg um den See ihre Pforten. Drei Mitarbeiterinnen sorgen bis auf Weiteres am Wochenende für das leibliche Wohl der Badegäste, Radfahrer und Skater. Über die endgültigen Öffnungszeiten entscheidet Besitzer Armin Hoffmann zu einem späteren Zeitpunkt. (SZ)

zur Startseite