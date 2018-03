Vorgeschmack auf Stauchaos am Blauen Wunder

Unweit des Blauen Wunders ist die Pillnitzer Landstraße derzeit halb gesperrt. Hier werden die Stützmauer und Leitungen erneuert.Foto: SZ/Peter Hilbert © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Eine böse Überraschung erlebt Wolfgang Hennig am Freitagmorgen. Mit seinem Auto will der Niederpoyritzer eigentlich nur zum Arzt fahren. Im Normalfall erreicht er sein Ziel unweit des Blauen Wunders in wenigen Minuten. Doch dann steht er schon in Altwachwitz auf der Pillnitzer Landstraße im Stau. Zwei Kilometer geht es nur im Zuckeltempo vorwärts. Und das aus einem einfachen Grund. An der Einmündung zur Calberlastraße kurz vorm Körnerplatz wird gebaut. Dort soll die Stützmauer neben der Straße zum Elbhang erneuert werden. Erst nach einer halben Stunde steht er vor der Baustellenampel.

Die Stadt hatte zwar kürzlich angekündigt, die kleine Calberlastraße halb zu sperren. Von der Pillnitzer Landstraße war jedoch nicht die Rede. Auf ihr sollten erst in den Sommerferien zusätzliche Ampeln stehen, damit der Stau nicht zu groß wird. Allerdings an der nächsten Baustelle knapp zwei Kilometer entfernt am Abzweig zur Wachwitzer Bergstraße. Das hatte der zuständige Abteilungsleiter Andreas Gruner vom Tiefbauamt vor wenigen Tagen angekündigt, als er die Brücken- und Stützmauerprojekte vorstellte. Und nun das. „Das ist Wahnsinn“, schimpft Wolfgang Hennig. „Das wird doch noch viel schlimmer, wenn die Sanierung des Blauen Wunders kommt“, befürchtet er.

Froh ist hingegen Gerd Müller, dass er an diesem Morgen mit seinem Lieferfahrzeug vom Blauen Wunder kommt und in die Gegenrichtung muss. Denn da hält sich der Verkehr morgens in Grenzen. Der 65-jährige Dresdner fährt für eine Kesselsdorfer Firma Essen aus, stoppt kurz hinter der Baustelle, um einem Loschwitzer sein Menü zu bringen. Verwundert schaut er auf die endlose Autoschlange. „Zum Glück muss ich stadtauswärts ins Hochland.“

Die wartenden Kraftfahrer haben viel Zeit, sich Gedanken zu machen, welche Alternativen es für diese Staufalle gibt. Die Staffelsteinstraße ins Hochland ist wegen einer Baustelle dicht. Nur die kleine, kurvenreiche Wachwitzer Bergstraße bietet noch ein Schlupfloch in Richtung Bautzner Landstraße. Bessere Möglichkeiten haben Kraftfahrer, die weiter entfernt wohnen. „Hätte ich das gewusst, wäre ich schon in Pirna über die neue Elbebrücke gefahren. Dort kann man gut über die Autobahn nach Dresden“, sagt ein genervter Pirnaer.

Die jetzige halbseitige Sperrung werde nur bis zum kommenden Freitag dauern, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Sie sei nötig, da zum Auftakt der Arbeiten Telekom-, Gas- und Stromleitungen verlegt werden müssen. Danach wird die Stützmauer saniert, sodass nur die untere Calberlastraße halb gesperrt wird. Auf der Pillnitzer Landstraße bleibt dann nur noch eine Baustellenampel stehen, damit Fußgänger sicher zur Calberlastraße kommen. Sie wird den Verkehrsfluss jedoch längst nicht so bremsen wie bei der halbseitigen Sperrung. Die Sanierung der etwa 50 Meter langen Stützmauer sei dringend nötig. Schließlich ist sie 97 Jahre alt und völlig marode. Deshalb wird das Bauwerk bis Dezember dieses Jahres erneuert. Dafür investiert die Stadt rund 570 000 Euro.

Wäre es nach dem städtischen Plan gegangen, hätte es für Kraftfahrer bereits im kommenden Monat die nächste große Einschränkung am Blauen Wunder gegeben. Denn die umfassende Sanierung der Loschwitzer Brücke sollte mit den Stahlbauarbeiten beginnen. Dabei wäre die Straße in Richtung Blasewitz wegen der nötigen Gerüste für ein halbes Jahr zum Nadelöhr geworden. Geplant war, dass eine Fahrspur wegfällt. In solchen Fällen folgt das Verkehrschaos am Blauen Wunder immer auf dem Fuß. Doch die Arbeiten mussten verschoben werden. Nach der öffentlichen Ausschreibung des Auftrags hatten sich zwar zwei Firmen gemeldet. Die Angebote entsprachen der Stadt zufolge aber nicht den Bedingungen. Zudem verlangten die Firmen den dreifachen Preis, der vom Straßenbauamt vorher kalkuliert worden war. Jetzt prüfe es mehrere Optionen, hatte Straßenbauamtschef Koettnitz erklärt.

Eine davon ist, die Sanierung des elbabwärts liegenden Brückenfußwegs auf 2019 vorzuziehen. Dann wäre ausreichend Zeit, um die nächste Großaktion sehr gut vorzubereiten. Bei der könnten die jetzt verschobenen Stahlbau- mit den Rostschutzarbeiten kombiniert werden. In diesem Zuge soll das Blaue Wunder auch einen neuen Anstrich bekommen. Nach diesem Zeitplan könnten die mit einer teilweisen Sperrung verbundenen Arbeiten Ende 2019 beginnen. Sie würden bis 2021 dauern. Auf der Pillnitzer Landstraße bekommen Kraftfahrer jetzt zumindest eine Woche lang einen kleinen Vorgeschmack, was sie dann für lange Zeit erwartet.

