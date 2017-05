Vorfreude in Niesky auf Dynamo Am Freitag steigt gegen Dresden das Spiel des Jahres in der Jahnsportstätte - diese drei sind dabei.

Marcel Winter, Tobias Wittek und Luca Pluta (von links) stehen am Freitag gegen Dynamo auf dem Platz. © andré schulze

Niesky/Weißwasser. Diese drei Eintracht-Fußballer spielen am Freitag ab 18.30 Uhr in der Nieskyer Jahnsportstätte gegen Dynamo Dresden. Marcel Winter, Tobias Wittek und Luca Pluta (von links) freuen sich auf die Begegnung. Marcel Winter sagt: „Ich habe bereits in der vorigen Saison in Görlitz gegen Dynamo Dresden gespielt. Das sind Vorbilder und es ist eine große Erfahrung. Das hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die Wiederbegegnung.“

Tobias Wittek sagt: „Respekt hat man auf jeden Fall. Man tritt nicht jeden Tag gegen Spieler aus der 2. Liga an. Auch dass viel mehr Zuschauer als sonst kommen, das sorgt für Vorfreude.“ Und Luca Pluta ergänzt: „Das wird das Highlight für die nächsten fünf Jahre. Man sieht die jede Woche im Fernsehen. Beim letzten Spiel habe ich geschaut, wer mein Gegner sein würde. Bei meiner Position im linken Mittelfeld wäre das wahrscheinlich Niklas Kreutzer.“ Einlass für das Spiel ist ab 17 Uhr, Tickets gibt es online und auch an der Abendkasse. (szo)

