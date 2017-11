Vorfreude auf größere Eisbahn Zum zweiten Mal bekommt die Stadt eine Eislauffläche. Diesmal mit mehr Platz.

Schon zur letzten Saison war die Eisbahn eine Winterattraktion. © Foto: privat

So langsam wird es kälter im Elbtal. Und mit dem Winter startet in Königstein auch in diesem Jahr die Eisbahnsaison. Ab dem 2. Dezember heißt es dann rein in die Schlittschuh und rauf aufs Eis.

Die eisige Attraktion gab es im letzten Winter erstmals in der Stadt. Zu verdanken ist das René Hofmann, dem Geschäftsführer von Kanu Aktiv Tours. Mit der Eisbahn wollte er die Winterflaute für sein Unternehmen überwinden. Das scheint geklappt zu haben. Denn er war mit der vergangenen Saison zufrieden. Die zweite soll nun am liebsten noch mehr Besucher anziehen.

Das könnte klappen, denn es gibt eine noch größere Eisfläche. Wo Besucher im letzten Jahr noch auf 300 Quadratmeter übers Eis fuhren, gibt es in diesem Jahr laut René Hofmann 440 Quadratmeter. Im letzten Jahr sei es etwas schwierig gewesen, dass Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auf einer Fläche stattfanden, sagt Hofmann. „Jetzt können wir auch mal ein Drittel für die Eisstockschießer oder die Kinder absperren.“ Das werde es für alle entspannter machen. Dieses Jahr soll eben alles professioneller ablaufen, so der Geschäftsführer. „Es steckt natürlich noch immer alles in den Kinderschuhen, aber wir machen uns Gedanken.“

Kanu Aktiv Tours will die Eisbahn gezielt für Veranstaltungen vermarkten, so Hofmann. Für Familien und Firmen hält das Unternehmen wieder Eventpakete für Eisstockschießen, Eisfußball und Eislaufen bereit. Für Kindergeburtstage gibt es spezielle Angebote.

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 14-20 Uhr, Wochenende und Ferien 10-20 Uhr; Heiligabend 10-14 Uhr; Silvester 10-16 Uhr, Neujahr 14-19 Uhr; Tagestickets: Erwachsene 3,90 Euro, Schüler/Azubis/Studenten 3,40 Euro, Kinder bis 12 Jahre 2,90 Euro; Ausleihe Schlittschuhe 3 Euro.

