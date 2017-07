Vorfreude auf die Fiesta Die neuen Besitzer beleben die Traditionsveranstaltung. Und das, obwohl sie schon jetzt mit roten Zahlen rechnen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Himmlische Aussichten: Hotelchefin Claudia Voß in der Hochzeitssuite des Spanischen Hofs in Gröditz. © Sebastian Schultz Himmlische Aussichten: Hotelchefin Claudia Voß in der Hochzeitssuite des Spanischen Hofs in Gröditz.

Am Wochenende feiert das Vier-Sterne-Haus nach langen Jahren Pause erstmals wieder eine große Fiesta. Interessierte Festbesucher können auch Hausführungen mitmachen.

Zehn Jahre mussten die Gröditzer warten, am Wochenende ist es nun so weit. Die Fiesta, das Volksfest mit mediterranem Flair, kehrt in die Stadt zurück. „Macht doch wieder eine Fiesta“, dieser Wunsch sei immer wieder an sie herangetragen worden, sagen Claudia und Michael Voß. Familie Voß. Die beiden sind seit zehn Monaten die Chefs in dem Gröditzer Vier-Sterne-Haus und arbeiten seither daran, es wieder zum Stolz der Stadt zu machen. Die zweitägige Fiesta am Wochenende ist dabei ein wichtiger Punkt.

Die erste Fiesta seit zehn Jahren will dabei keine Kopie ihrer Vorgänger sein. Das fängt schon damit an, dass kein Eintritt kassiert wird. Was die Besucher essen und trinken, müssen sie natürlich bezahlen. Aber bei der Fiesta geschieht das nicht in Euro, sondern in der Spezialwährung „Spanische-Hof-Taler“. Jeder davon ist 2,50 Euro wert und kann in drei Wechselstuben auf dem Festgelände getauscht werden.

Neben dem großen Essens- und Getränkeangebot im Innenhof-Rondell sollen Fiesta-Besucher jeden Alters vor allem gute Unterhaltung genießen. Dafür haben die Veranstalter verschiedene Künstler verpflichtet, darunter mehrere Livebands. Auf einer nahe gelegenen Wiese steigt das Kinderprogramm, bei dem Bullenreiten nur eine Attraktion ist. Wer sich lange auf dem Rücken des mechanischen Bullen hält, wird prämiert, sagt Claudia Voß.

Von Samba bis Bullriding zurück 1 von 2 weiter Am Sonnabend startet die Fiesta um 14.30 Uhr mit Glockengeläut im Hof; ab 14.45 Uhr Kinderprogramm mit Zaubershow, Kinderschminken, Bullenreiten; 15.30 Uhr Auftritt Frauenchor Gröditz; 16.15 Uhr Auftritt Samba-Duo; 18.15 Uhr Band Leyenda Latina; 21 Uhr Auftritt US-Partyband; Mitternacht: Glockengeläut; Am Sonntag gibt es einen Frühschoppen ab 11 Uhr mit den „Wezelbachern“, ab 14.15 Uhr startet die Talentshow zur Gröditzer 800-Jahr-Feier; 17.30 Uhr Liveband „Caribe“.

Allein am Sonnabend hoffen die Macher bei gutem Wetter auf deutlich mehr als 1 000 Besucher. Um die alle bedienen zu können, sind für die Fiesta 30 Aushilfen zusätzlich zum Hotelpersonal engagiert worden, so die Hotel-Inhaberin.

Eine große Veranstaltung also, die in dieser Dimension auch für die neuen Besitzer eine Premiere ist. Claudia und Michael Voß sind gespannt, wie die Gröditzer die neue Fiesta annehmen. „Da gibt es ja auch eine gewisse Erwartungshaltung“, weiß Michael Voß. Der Anspruch sei aber, die Fiesta zu etwas Besonderem zu machen!

Die Chefs des Spanischen Hofs wollen mit dem großen Fest aber vor allem eins: ihr Haus weiter ins Gespräch bringen. Dafür nehmen sie sogar rote Zahlen in Kauf: „Wir wissen, dass wir damit kein Geld verdienen“, sagt Michael Voß. „Wir sehen es als reine Werbeveranstaltung.“ Man wolle den Gästen zeigen, was sich in den letzten zehn Monaten seit der Übernahme des Hauses alles getan hat.

Bei Rundgängen sollen sich am Fiesta-Wochenende auch die Besucher davon überzeugen können. Dann führen Hotel-Mitarbeiter die Gäste in einige der insgesamt 40 Zimmer und sechs Suiten. Die tragen zwar noch immer die Handschrift von Erbauer Siegfried Richter, der den Spanischen Hof vor zwanzig Jahren errichten ließ. Doch die Klimaanlagen oder die neuen Komfort-Matratzen sind erst jetzt dazugekommen. Und auch der Biergarten und die vergrößerte Terrasse am Restaurant sind das Werk von Familie Voß. Dass der eingeschlagene Weg richtig sei, merke man bereits, sagt Michael Voß. So seien die Wochenend-Buchungen im Vorjahresvergleich um 50 Prozent gestiegen.

Auch in Zukunft soll in das Haus investiert werden, über konkrete Pläne hüllen sich die Besitzer aber noch in Schweigen. Jetzt hoffen sie auf gutes Wetter für ihre Fiesta-Premiere am Wochenende.

zur Startseite