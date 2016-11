Vorfreude auf die Ausfahrt Chronisch psychisch Kranke fahren zu Nikolaus gemeinsam in die Pfefferkuchenstadt. Das wäre ohne Hilfe kaum möglich.

Ein selbstbestimmtes Leben, das wünschen sich die 32 vorwiegend jungen Menschen, die in der sozialtherapeutischen Wohnstätte am Bobersberg zu Hause sind. Doch ihre Eigenständigkeit ist stark eingeschränkt – sie sind psychisch krank, und zwar chronisch. Verschiedenste Lebensumstände haben dazu geführt, dass die 18- bis 65-Jährigen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigen. Es ist das Ziel, sie so in die Gesellschaft zu integrieren, dass sie ein normales Leben führen können. Deshalb sind die Mitarbeiter der Wohnstätte der Diakonie bestrebt, Angebote zu machen und den Kranken Geborgenheit zu vermitteln. „Gerade die kommende Weihnachtszeit ist für viele eine schwere Zeit, da der Großteil nur noch wenig Familienanbindung hat“, sagt Daniela Jander-Vanselow, die Leiterin der Wohnstätte.

Einen Herzenswunsch erfüllen

So kam die Einrichtungschefin auch auf die Idee, eine Spende bei der Stiftung Lichtblick zu beantragen – für eine Tagesfahrt mit einem Busunternehmen in die Pfefferkuchenstadt Pulsnitz. „Seit einigen Jahren schon besteht unter den Bewohnern der große Wunsch, in der Vorweihnachtszeit solch einen Ausflug zu erleben“, begründet Daniela Jander-Vanselow. „Wir möchten ihnen gern diesen Herzenswunsch erfüllen, damit sie für ein paar Stunden positive Gefühle und Momente erleben können.“

Die Bewohner selbst könnten so eine Fahrt kaum finanzieren. Sie erhalten monatlich lediglich 110 Euro Taschengeld vom Kommunalen Sozialverband. Die Kosten für jeden liegen aber etwa bei 45 Euro.

Umso glücklicher waren die psychisch Kranken, als die Einrichtungsleiterin ihnen gestern verkünden konnte, dass die Stiftung Lichtblick einen Zuschuss von 900 Euro gewährt. „Damit wird die Ausfahrt für die Wohnstätte das Highlight des Jahres“, ist Daniela Jander-Vanselow zufrieden. 2016 hätte es viele Veränderungen im Haus gegeben – viele Aus- und Neueinzüge. Nun soll die Fahrt alle ein Stück näherbringen. Einbezogen wird auch die Außenwohngruppe in der Naundorfer Straße, wo psychisch Kranke ambulant betreut werden.

Eigenanteil aus dem Kulturfonds

Die Wohnstätte steuert eigene Gelder aus dem Kulturfonds für die Ausfahrt bei. Doch im vollen Umfang hätte das Team die Fahrt nicht bestreiten können, weil die Mittel für das ganze Jahr nur sehr knapp bemessen sind. Umso mehr freuten sich alle über den positiven Bescheid der Stiftung und sagen auf diesem Wege herzlich Dankeschön!

