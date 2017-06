Vorfreude auf das erste Sandsteinfest Die Stadt möchte mal wieder richtig feiern. Mit dabei sind Quietscheentchen und eine Königin.

In Königstein erwartet Besucher des Sandsteinfestes ein buntes Programm von früh bis spät. © Marko Förster

Königstein. In Königstein wird am Sonnabend das erste Sandsteinfest gefeiert. Die Organisatoren vom Verein Freundeskreis Königstein haben ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Viele Königsteiner beteiligen sich und geschmückt ist die Stadt auch schon. „Wir wollen etwas für Königstein tun und einen unvergesslichen Tag für alle gestalten“, sagt Maria Matzke, Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Königstein.

Von 10 bis 17 Uhr können Besucher auf der Pirnaer Straße und dem Stadtplatz über einen Regionalmarkt und einen Trödelmarkt schlendern. Auch der Spaß kommt nicht zur kurz: es gibt eine Hüpfburg, Torwandschießen, eine Minieisenbahn und Quads. Ab 13 Uhr können sich Interessierte in der Touristinformation „Treff-Punkt“ Vorträge zu Königstein und der Sächsischen Schweiz anhören. Um 15 Uhr spricht ein Mitarbeiter des Nationalparks über dieses Kleinod unserer Region. Zur selben Zeit findet im Bastelladen auf der Pirnaer Straße 15 eine Lesung statt. Am Nachmittag unterhalten die „Kasematten Krawallos“ am Stadtplatz.

Die Biela wird am Sonnabend Austragungsort eines Wettkampfes. Am Abzweig nach Pfaffendorf startet 16.20 Uhr die Quietscheentchen-Regatta. Etwa zehn Minuten später sollen die Entchen dann das Ziel am Stadtplatz erreichen. Die drei schnellsten erhalten einen Preis. „Adoptionsurkunden“ gibt es für fünf Euro im Bastelladen, im Treff-Punkt oder vor Ort am Stadtplatz. Der Erlös soll der Trockenlegung des alten Kinos zugutekommen.Halb sieben geht das Fest mit Livemusik im Malerwinkel weiter. Gegen 20.30 Uhr wird dann die erste Sandsteinkönigin der Stadt gewählt. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich noch anmelden. (SZ/kk)

Anmeldung per E-Mail unter sandsteinfest@web.de

