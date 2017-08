Vorfreude auf das Derby Am zweiten Spieltag treffen der BFV und Kamenz aufeinander. Zuvor wollen Titelanwärter und Neuling beim Auftakt punkten.

Der Kamenzer Martin Sobe (vorn) auf dem Weg zum 4:0 beim Testspiel vor sechs Tagen in Großenhain. Einheit gewann mit 6:2, doch Sobe humpelte kurz nach seinem Treffer mit einer leichten Oberschenkelzerrung vom Platz. Beim Auftakt am Sonntag hofft er dennoch auf einen Einsatz. Hier lässt der schnelle Mittelfeldspieler Eric Bachmann (links) und Tom Weihrauch (rechts) hinter sich. © Christian Kluge

Fußball-Oberliga. Die Schlagzeile könnte 2018 lauten: „Der Bischofswerdaer FV steigt in die Fußball-Regionalliga auf.“ Trainer Erik Schmidt schmunzelt: „Dagegen hätten wir sicher nichts.“ Aber der 38-Jährige weiß natürlich auch, dass das allein mit Logik nicht machbar ist. Viele Trainer sehen im BFV den Titelanwärter Nummer eins, was Präsident Jürgen Neumann nicht überrascht: „Wir sind in der Vorsaison Dritter geworden und hatten 16 Punkte Vorsprung auf den Vierten. Chemie Leipzig und Halberstadt, die vor uns einkamen, spielen jetzt eine Liga höher. Da wäre es sicher unsinnig, davon zu reden, dass wir die Klasse halten wollen.“

Allerdings versucht der Vereinschef auch, den Druck von den Schultern der vielen jungen Spieler zu nehmen: „Wir wären über den Aufstieg nicht böse, es werden aber keine Köpfe rollen, sollte es nicht klappen.“ Immerhin, nach einigen finanziellen Turbulenzen kann Neumann erfreut konstatieren: „Wir konnten den Etat steigern und neue Sponsoren gewinnen. Sollte die Reise in Richtung Regionalliga gehen, dann sind das Präsidium und die Stadt Bischofswerda gefragt, die Bedingungen für die vierte Liga zu schaffen.“

Bisher nur wenige Zugänge beim BFV

Im Kader hat sich bisher wenig getan, zumindest bei einem Blick auf die Neuzugänge. Neben Tom Grellmann, der aus Kamenz kam und seinen Stammplatz erst einmal sicher haben dürfte, wurden mit Oliver Pohling und Marcel Hänsel zwei Youngster aus Dresden (Borea, Dynamo) geholt. Dem gegenüber stehen sieben Abgänge, wobei mit Ex-Kapitän Benno Töppel (Radebeul), Eric Bachmann (Großenhain) und Marc Böttger (Chemie Leipzig) drei Leistungsträger der Vorsaison dabei sein.

„Die Kaderreduzierung war notwendig, da wir ja unsere zweite Mannschaft aus der Landesklasse zurückgezogen haben“, sagt Cheftrainer Erik Schmidt, der darauf baut, dass das Transferfenster bis Ende des Monats geöffnet bleibt. „Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen“, bestätigt Neumann. „Aber die neuen Spieler müssen sowohl von der Altersstruktur her als auch mit ihren finanziellen Vorstellungen in unser System passen.“

Erik Schmidt weiß, „worum es geht“, gibt aber zu bedenken: „Im Fußball sind 45 Prozent Zufall und Ergebnisse nicht planbar. Also kann ich auch den Aufstieg nicht planen. Wir können nur alles dafür tun, um dieses Ziel möglichst zu erreichen.“ Im Moment stehen ihm 19 Spieler und zwei Torhüter zur Verfügung, die auf ein Durchschnittsalter von nur 22,1 Jahren kommen.

„Wir brauchen einen dritten Torwart und zwei gestandene Spieler, die uns sofort weiterhelfen. Ich denke, wir bekommen das in den nächsten zwei Wochen hin“, sagt Schmidt. Als Kapitän und damit Nachfolger von Töppel wird Dominic Meinel die Mannschaft aufs Feld führen. Nach dem Punktspielstart am Sonntag, für den Robin Huth (längere Pause nach Bindehautentzündung) noch nicht zur Verfügung steht, gibt es bis zum Derby gegen Kamenz am 18. August noch eine zweiwöchige Pause.

Plauener angeln sich Torschützenkönig

Neben den Schiebockern werden der VFC Plauen und die BSG Wismut Gera – trainiert von Budissas ehemaligem Nachwuchskoordinator Carsten Hänsel – hoch gehandelt. Die Plauener haben sich mit Patrik Schlegel den Oberliga-Torschützenkönig von 2015/16 geangelt. Zudem bringen Torhüter Marian Unger (kam aus Zwickau) und Mittelfeld-Stratege Daniel Rupf (Auerbach), der auch schon für Bautzen am Ball war, zusammen die Erfahrung von weit mehr als 400 Drittliga- und Regionalligapartien ein.

Carsten Hänsel musste dagegen drei offensive Leistungsträger in Richtung Regionalliga ziehen lassen. Pedro Fagan und Dennis Blaser (15 Tore in der Vorsaison) schlossen sich dem FCO Neugersdorf an, Max Gehrmann zog es zu Budissa Bautzen. „Wir haben aber auch noch andere Offensivspieler, die Tore schießen können“, gibt sich Hänsel kämpferisch.

Beim SV Einheit Kamenz sieht man der ersten Oberliga-Saison relativ gelassen entgegen. Trainer Frank Rietschel und Geschäftsstellenleiter Frank Terks haben die entstandenen personellen Lücken geschlossen. Bisher stehen sechs Neuzugänge im Kader, eventuell kommt noch ein U 21-Spieler hinzu. In dieser Woche unterschrieb Angreifer Marek Langr. Der 22 Jahre alte Tscheche spielte zuletzt für die SG Schönfeld in der Kreisoberliga. Sicher ein großer Sprung für den Stürmer, der bei Hradec Kralove ausgebildet wurde und danach für Viktoria Zizkov und Chrudim spielte. „Er ist jung, schnell und hat noch Entwicklungspotenzial“, ist Chefcoach Frank Rietschel optimistisch gestimmt. Eine überzeugende Vorbereitung lieferte Martin Sobe ab, der wie Sebastian Berg vom Regionalligisten Neugersdorf kam.

Beim letzten Testspiel am Dienstagabend präsentierten sich die Kamenzer in Großpostwitz gegen Landesklässler SV Oberland Spree (7:0) in sehr ordentlicher Verfassung. Unter den Torschützen war auch Marek Langr. Sebastian Heine (2), Christoph Am Ende (2), Johann Wölk und Karel Vrabec trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Am ersten Spieltag bauen die Kamenzer, die sich natürlich auch schon auf das Derby in Bischofswerda freuen, gegen die U 21 des FC Carl Zeiss Jena auf das Heimrecht. Die Partie im Stadion der Jugend wird um 14 Uhr angepfiffen. Zur gleichen Zeit ist der Bischofswerdaer FV beim Aufsteiger VfB 1921 Krieschow zu Gast. Mit Andy Hebler haben die Gastgeber einen Torjäger par excellence in ihren Reihen.

Schock für Schiebocker Gegner

Der Stürmer schoss im Aufstiegsjahr 41 Treffer in der Brandenburgliga und wurde zum Lausitz-Fußballer des Jahres gewählt! Bis Anfang 2016 spielte er noch für Energie Cottbus in der 3. Liga. Am Dienstag wurde der VfB allerdings von einer schockierenden Nachricht heimgesucht. Ein Probespieler der Krieschower U 23 brach während des Trainings zusammen und verstarb später im Krankenhaus. Neben Kamenz und Krieschow sind der FC Eilenburg und der 1. FC Lok Stendal aufgestiegen. Der Brandenburger SV Süd ist nach einem Jahr in der Süd-Staffel wieder in die NOFV-Oberliga Nord eingegliedert worden.

