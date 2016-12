Aus dem Gerichtsaal Vorfahrtsfehler wird teuer Eine 45-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten. Das war zuerst gar nicht vorgesehen.

In der Mittagszeit des 5. Juli 2016 fuhr die Angeklagte mit ihrem VW-Polo auf der Geschwister-Scholl-Straße in Hartha bis zur Einmündung Leipziger Straße. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß. Die Golffahrerin erlitt Prellungen an der Schulter, am Schultergürtel sowie am rechten Knie und ein Halswirbeltrauma. Wegen der fahrlässigen Körperverletzung erhielt die Unfallverursacherin einen Strafbefehl. Dagegen ging sie in Einspruch. Der Fall landete vorm Amtsgericht Döbeln.

„Ich habe im Kreuzungsbereich angehalten“, erklärt die Angeklagte in der Verhandlung. „Ich habe auch nach rechts und links gesehen. Als ich losfuhr, hörte ich ein kratzendes Geräusch. Ich hab sie einfach nicht gesehen.“ Die Kreuzung sei wegen einer Hecke schlecht einsehbar. Nach dem Zusammenstoß habe die Angeklagte angehalten und gesehen, dass der Golf Kratzspuren hatte. Anschließend hätten die beiden Frauen die Personalien und die Versicherungen ausgetauscht. Die Geschädigte wollte keine Polizei holen. Doch die Unfallverursacherin rief ihren Mann an. Als der am Unfallort eintraf, informierte er die Beamten. Später habe sich herausgestellt, dass der Golf bei dem Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat.

Richter Janko Ehrlich ist überzeugt, dass es einen kleinen seitlichen Anstoß gegeben hat. Er regt an, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Die Angeklagte muss der Geschädigten nun ein Schmerzensgeld in Höhe von 600 Euro zahlen. (hk)

