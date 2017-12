Vorfahrt nicht beachtet Hoher Sachschaden entstand bei einem Crash an der Autobahnabfahrt.

Siebenlehn. Ein 33 Jahre alter Skoda-Fahrer, der am Freitagabend auf der A 4 aus Richtung Chemnitz unterwegs war, wollte die Autobahn an der Abfahrt Siebenlehn verlassen. Er hatte die Absicht, nach links auf die B 101 in Richtung Nossen abzubiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Nossen in Richtung Freiberg fahrenden Pkw Chrysler eines 40-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenprall wurden beide PKW-Fahrer und ein zweijähriges Kind im Skoda leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20 000 Euro. (SZ)

