Vorfahrt missachtet – Crash In Piskowitz kollidieren ein BMW und ein Škoda – aus einem einfachen Grund.

Der umgekippte Škoda. Dessen Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. © Jonny Linke

Ein Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Piskowitz ereignet. Gegen 16.30 Uhr fuhr der 76-jährige Fahrer eines BMW auf der Parkstraße in Richtung Ortsmitte. Wie die Polizei mitteilt, missachtete er an der Einmündung zur Kamenzer Straße die Vorfahrt eines von links kommenden Škoda. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der Skoda auf die linke Seite geworfen, dessen 60-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf 8 000 Euro geschätzt (szo)

