Vorfahrt in Weißwasser missachtet

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Am Dienstagvormittag kam es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei meldete, befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Fiat die Lutherstraße. An der gleichrangigen Kreuzung zur Schillerstraße missachtete er kurz vor zehn Uhr offenbar einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota und dessen 46-jährigen Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An den Wagen entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro. (szo)

